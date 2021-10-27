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Bayraktar TB2 SİHA ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Bayraktar TB2 SİHA ihracatta ülke sayısını 13’e çıkardı

Baykar, Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yeni bir ülkeye daha ihraç edileceğini duyurdu. Şirket paylaşımında ihracatın yapılacağı ülke açıklanmadı.

Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda yeni bir ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesinin tamamlandığı kaydedildi.

Paylaşımda ihracatın yapılacağı yeni ülkenin ismi açıklanmazken, şu ifadelere yer verildi:

"Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu. #MilliTeknolojiHamlesi"

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