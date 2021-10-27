Facebook'tan bilgi hırsızlığı davası! Kullanıcıların kişisel bilgileri çalınıyor
Facebook'taki bilgi çalınmaları tüm dünyada devam ediyor. Sosyal medya platformu Facebook, 178 milyon kullanıcının verilerini kazıma yöntemiyle elde ettiği ve bu bilgileri hacker forumunda satmaya çalıştığı iddiasıyla Ukrayna'da yaşayan bir yazılımcıya dava açtı.
Facebook'tan veri kazıma işi 2018 ve 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Web kazıma olarak da bilinen veri kazıma, bir program aracılığıyla (botlarla), web sitesinden veri ayıklayan bir teknik.
Kötü niyetli kişiler, uygun güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda bilgilere ulaşabiliyor.
UKRAYNA'DA NELER OLUYOR?
Facebook, barak_obama ve Solomame nicklerini kullanan, Ukrayna'nın Kirovograd kentinde yaşayan yazılımcı Alexander Solonchenko'ya karşı dava açtı.
Mahkeme belgeleri Solonchenko'nun, kullanıcı kimliklerine ve iletişim numaralarına, erişme ve satma imkanına sahip olduğu iddialarını içeriyor. Ancak verileri elde etmek ve satmak, Facebook'un hizmet şartlarına aykırı bir durum.
Facebook, 2019 Eylül ayında içe aktarma özelliğini sonlandırmıştı. Raporlananlara göre Solonchenko, bu özellik üzerinden veri kazıma gerçekleştirdi.
Sosyal medya devi, Alexander Solonchenko'nun elde ettiği verileri, 2020 Ekim ayında bir hacker forumunda satmaya çalıştığını söylüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM duyurdu! DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 2021 DGS ek üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
- Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 ilk ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım tatili ayın kaçında? MEB takvimi!
- Son dakika: Bitcoin neden düşüyor? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor, yükselecek mi? Son durum...
- Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Perşembe okullar yarım gün mü? 29 Ekim Cuma günü okul var mı?
- Shiba coin yükselir mi? Shiba Inu coin geleceği ne olur? Robinhood hamlesi sonrası rekor kırdı
- Yasaklar geri gelecek mi? 27 Ekim Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kısıtlamalar gelecek mi?
- GSB sözlü mülakat tarihi heyecanla bekleniyor! Resmi açıklama geldi mi? 2021 GSB mülakatları ne zaman yapılacak?
- Lise 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kazanım testleri cevapları...
- Öğrenciye 600 TL ödeme yapılacak! VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba Robinhood listelenecek mi, açıklandı mı?
- Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak! Kızılay KPSS'siz personel alımı detayları belli oldu! İşte başvuru şartları...
- 27 Ekim sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?