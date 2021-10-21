God of War Steam’e geldi mi? God of War sistem gereksinimleri nasıl olacak? God of War PC fiyatı ne kadar?
PlayStation platformunun satış rekorları kıran oyunu God of War sonunda PC’ye geliyor. Bilgisayar oyuncuları bu muhteşem oyunu oynamaktan mahrum kalmıştı. Sürpriz haberin ardından God of War Steam’de ne zaman çıkacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki; God of War Steam’e geldi mi? God of War sistem gereksinimleri nasıl olacak? God of War PC fiyatı belli oldu!
God of War Steam'e geldi mi? God of War sistem gereksinimleri nasıl? PlayStation platformunda satışa çıkan ve oyun dünyasına damga vuran God of War oyunu milyonlarca kopya satmıştı. Popüler oyunun şimdi de PC formatında satışa çıkacağı açıklandı. Oyun Steam platformundan satın alınabilecek. Peki; God of War PC fiyatı ne kadar? God of War PC sistem gereksinimleri nasıl olacak?
GOD OF WAR STEAM'E GELDİ Mİ?
God of War PC'ye geliyor! Açıklanan tarihe göre oyun 14 Ocak 2022'de çıkış yapacak. Oyuna Epic Games ve Steam üzerinden sahip olmak mümkün olacak.
GOD OF WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NASIL?
God of War PC minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Henüz paylaşılmadı
Ekran Kartı: Henüz paylaşılmadı
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
God of War PC önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Henüz paylaşılmadı
Ekran Kartı: Henüz paylaşılmadı
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
GOD OF WAR FİYATI NE KADAR?
God of War PC versiyonu 14 Ocak 2022'de Steam üzerinden satışa sunulacak. Ön sipariş ücreti olarak 329 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.
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