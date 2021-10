God of War Steam’e geldi mi? God of War sistem gereksinimleri nasıl olacak? God of War PC fiyatı ne kadar?

God of War Steam'e geldi mi? God of War sistem gereksinimleri nasıl? PlayStation platformunda satışa çıkan ve oyun dünyasına damga vuran God of War oyunu milyonlarca kopya satmıştı. Popüler oyunun şimdi de PC formatında satışa çıkacağı açıklandı. Oyun Steam platformundan satın alınabilecek. Peki; God of War PC fiyatı ne kadar? God of War PC sistem gereksinimleri nasıl olacak?