Ali Koç'tan "başkanlık" açıklaması: Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2025 21:19 Güncelleme: 24.12.2025 21:23
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nden açıklama yapılmıştı. Konuya ilişkin bir açıklama da rski başkan Ali Koç'tan geldi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlamalarıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
"BÖYLE BİR ŞEY TELAFFUZ BİLE EDİLMESİN"
Saran'ın gözaltına alınması sonrasında eski başkan Ali Koç, açıklamalarda bulundu. HT Spor'un haberine göre Koç; "Ben böyle bir durumda başkanlığı dahi düşünmem. Böyle bir şey telaffuz bile edilmesin. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim." şeklinde konuştu.
Ayrıca Koç'un kendi ekibinde yer alan bazı yöneticilere "Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun." dediğini duyuruldu.