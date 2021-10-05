İnternet ne zaman düzelecek? 5 Ekim internet neden yok? İnternet çöktü mü? Erişim sorunu ne zaman düzelir?

İnternet ne zaman düzelecek? Dünya genelinde dün akşam yaklaşık 6 saat süren Instagram, WhatsApp ve Facebook erişim sorunu yaşandı. Bu erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edildi. Sosyal medya uygulamalarında yaşanan sorun ile birlikte internette de erişim sorunu yaşandı. Gün içerisinde ara ara erişim sorunu yaşayan vatandaşlar, internet sorunu hakkında detayları araştırıyor. Peki, internet ne zaman düzelecek? 5 Ekim internet neden yok? İnternet çöktü mü? Erişim sorunu ne zaman düzelir? İşte son gelişmeler...

İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde şu an herhangi bir internet sorunu bulunmuyor. Ancak bazı sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim sorunları kaynaklı internet sorunu yaşanabiliyor. Dün akşam Türkiye saatiyle 18.45'te başlayan ve yaklaşık 6 saat süren Instagram, WhatsApp ve Facebook erişim sorununun ise düzeldiği açıklandı.