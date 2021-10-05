İnternet ne zaman düzelecek? 5 Ekim internet neden yok? İnternet çöktü mü? Erişim sorunu ne zaman düzelir?
İnternet ne zaman düzelecek? Dün akşam saatlerinde dünya genelinde başlayan Instagram, WhatsApp ve Facebook erişim sorunu ile birlikte internette de aksaklıklar yaşandı. İnternete erişimde sorun yaşayan vatandaşlar, erişim sorunun ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, internet ne zaman düzelecek? 5 Ekim internet neden yok? İnternet çöktü mü? Erişim sorunu ne zaman düzelir? İşte cevaplar...
İnternet ne zaman düzelecek? Dünya genelinde dün akşam yaklaşık 6 saat süren Instagram, WhatsApp ve Facebook erişim sorunu yaşandı. Bu erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edildi. Sosyal medya uygulamalarında yaşanan sorun ile birlikte internette de erişim sorunu yaşandı. Gün içerisinde ara ara erişim sorunu yaşayan vatandaşlar, internet sorunu hakkında detayları araştırıyor. Peki, internet ne zaman düzelecek? 5 Ekim internet neden yok? İnternet çöktü mü? Erişim sorunu ne zaman düzelir? İşte son gelişmeler...
İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde şu an herhangi bir internet sorunu bulunmuyor. Ancak bazı sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim sorunları kaynaklı internet sorunu yaşanabiliyor. Dün akşam Türkiye saatiyle 18.45'te başlayan ve yaklaşık 6 saat süren Instagram, WhatsApp ve Facebook erişim sorununun ise düzeldiği açıklandı.
FACEBOOK, WHATSAPP VE INSTAGRAM'A ERİŞİM SORUNUNUN NEDENİ AÇIKLANDI
Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ağ izleme şirketi Kentik'in direktörü Doug Madory, Facebook'un pazartesi sabahı ağ yönlendirme bilgilerinde bir değişiklik yaptığının anlaşıldığını açıkladı.
Kentik, bu değişikliğin alan adı sistemi sunucularını etkileyerek DNS sunucularını kullanılamaz hale getirdiğini ve şirketin hizmetlerine erişimi engellediğini söyledi.
Öte yandan New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise şirketin problemi henüz saptayamadığı ve bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi.
Problemin Facebook'un şirket içi iletişimini de etkilediği ve çalışanların "Zoom" uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi.
Öte yandan, şirketin giriş kartlarının da çalışmadığı ve çalışanların ofislerine giremediği açıklandı.
İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.
Söz konusu soruna ilişkin Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanmıştı.
İNTERNET NEDEN ÇEKMEZ?
Artık hem kişisel olarak hem de kurumsal yapı altında internet hem ev hem de işyerlerinde bulunmaktadır. Hayatın vazgeçilmez bir unsuru olması ile beraber, aynı zamanda bazı sebeplerden dolayı internet çekmeme durumu ile karşı karşıya kalmak mümkün olabiliyor. Buradaki sebeplerden biri sağlayıcı tarafından verilen problem olabilir. Böyle durumlarda mutlaka müşteri hizmetleri üzerinden destek almak gerekmektedir. Tabii bağlantı kısımlarında yaşanabilecek sorunlar ya da modem problemi de ön plana çıkıyor. Ayrıca wifi sinyalinin menzil dışında olması ile beraber, internet çekmemesi ya da yavaşlaması gibi sorunlar ön plana çıkabilmektedir.
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