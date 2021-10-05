Telegram indirme yolları: Telegram uygulaması nedir, güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır? Hangi ülkenin, kime ait?
Telegram uygulaması nedir? Dün akşam saatlerinde tüm dünyada Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşandı. 6 saat devam eden problemin ardından kullanıcılar mesajlaşma uygulamalarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda alternatif uygulamalar arasında Telegram ön plana çıktı. Peki, Telegram uygulaması nedir, güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır? Hangi ülkenin, kime ait? Telegram nasıl indirilir? İşte haberin detayları...
Telegram nasıl indirilir? Telegram nedir? Türkiye saatiyle dün akşam 18.40'ta başlayan ve yaklaşık 6 saat süren Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı. Bu gelişmelerin ardından kullanıcılar alternatif mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Telegram uygulaması ise bu gelişmeler sonrası araştırılmaya başlandı. Peki, Telegram uygulaması nedir, güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır? Hangi ülkenin, kime ait? Telegram nasıl indirilir? İşte cevaplar...
TELEGRAM KİME AİT?
Uygulama 2013 yılında kuruldu. Telegram Messenger uygulaması, sosyal ağ ve VK kurucusu ve eski CEO'su Pavel Valeriyeviç Durov tarafından kurulmuştur.
İşte en çok indirilen 10 uygulamadan biri olan Telegram Messengeer ile ilgili merak edilenler:
TELEGRAM GÜVENLİ Mİ?
Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram'ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz. Mesajlarınız istediğiniz sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.
TELEGRAM ÜCRETLİ Mİ?
Haberleşme uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz yüklenilebilir.
TELEGRAM'IN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.
- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.
- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.
- Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.
- Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.
- Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomotik silinir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Facebook.com çöktü mü? Facebook Instagram web giriş sorunu! 5 Ekim Facebook Instagram yine mi çöktü?
- 5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM Salı indirimleri neler?
- Telegram indirme yolları: Telegram uygulaması nedir, güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır? Hangi ülkenin, kime ait?
- 5 Ekim POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Camel, Winston, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? JTI sigara zammı Winston Slender, Dark fiyat listesi!
- Dün internet neden çöktü? Instagram, WhatsApp, Facebook neden çöktü? İşte sebebi…
- Fikret Erkoç kimdir, kaç yaşındaydı? Bülent Ersoy babası Fikret Erkoç neden öldü?
- 5 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hangi ilde yatacak?
- WhatsApp, Instagram ve Facebook düzeldi mi? WhatsApp ve Instagram erişim sorunu bitti mi son dakika?
- Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg kimdir, kaç yaşında? Mark Zuckerberg açıklama yaptı mı? Instagram, WhatsApp...
- İnternet sorunu ne zaman düzelecek? İnternet kesintisi bugün düzelir mi? Açıklama geldi mi?
- Siber saldırı mı var, ne demek? Gerçek zamanlı siber saldırılar nelerdir?