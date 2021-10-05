05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Telegram indirme yolları: Telegram uygulaması nedir, güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır? Hangi ülkenin, kime ait?

Telegram indirme yolları: Telegram uygulaması nedir, güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır? Hangi ülkenin, kime ait?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021
ABONE OL
Telegram indirme yolları: Telegram uygulaması nedir, güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır? Hangi ülkenin, kime ait?

Telegram uygulaması nedir? Dün akşam saatlerinde tüm dünyada Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşandı. 6 saat devam eden problemin ardından kullanıcılar mesajlaşma uygulamalarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda alternatif uygulamalar arasında Telegram ön plana çıktı. Peki, Telegram uygulaması nedir, güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır? Hangi ülkenin, kime ait? Telegram nasıl indirilir? İşte haberin detayları...

Telegram nasıl indirilir? Telegram nedir? Türkiye saatiyle dün akşam 18.40'ta başlayan ve yaklaşık 6 saat süren Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı. Bu gelişmelerin ardından kullanıcılar alternatif mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Telegram uygulaması ise bu gelişmeler sonrası araştırılmaya başlandı. Peki, Telegram uygulaması nedir, güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır? Hangi ülkenin, kime ait? Telegram nasıl indirilir? İşte cevaplar...

TELEGRAM KİME AİT?

Uygulama 2013 yılında kuruldu. Telegram Messenger uygulaması, sosyal ağ ve VK kurucusu ve eski CEO'su Pavel Valeriyeviç Durov tarafından kurulmuştur.

İşte en çok indirilen 10 uygulamadan biri olan Telegram Messengeer ile ilgili merak edilenler:

TELEGRAM GÜVENLİ Mİ?

Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram'ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz. Mesajlarınız istediğiniz sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.

TELEGRAM ÜCRETLİ Mİ?

Haberleşme uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz yüklenilebilir.

TELEGRAM'IN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.

- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.

- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

- Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.

- Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.

- Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomotik silinir.

- Son görülme özelliği kapatılabilir.

- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.

- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA