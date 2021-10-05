Telegram indirme yolları: Telegram uygulaması nedir, güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır? Hangi ülkenin, kime ait?

Telegram nasıl indirilir? Telegram nedir? Türkiye saatiyle dün akşam 18.40'ta başlayan ve yaklaşık 6 saat süren Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı. Bu gelişmelerin ardından kullanıcılar alternatif mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Telegram uygulaması ise bu gelişmeler sonrası araştırılmaya başlandı. Peki, Telegram uygulaması nedir, güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır? Hangi ülkenin, kime ait? Telegram nasıl indirilir? İşte cevaplar...

TELEGRAM KİME AİT?

Uygulama 2013 yılında kuruldu. Telegram Messenger uygulaması, sosyal ağ ve VK kurucusu ve eski CEO'su Pavel Valeriyeviç Durov tarafından kurulmuştur.

İşte en çok indirilen 10 uygulamadan biri olan Telegram Messengeer ile ilgili merak edilenler: