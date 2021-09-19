Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Haluk Bayraktar'dan flaş açıklamalar! "Tüm gücümüzle karşı duracağız"

"TÜM GÜCÜMÜZLE ENGELLEME VE YILDIRMA POLİTİKALARININ KARŞISINDA DURACAĞIZ"

Bayraktar, geçmişte olduğu gibi bugün de her alandaki çığır açıcı gelişmelere karşı çıkanların, çatlak ses çıkaranların ve iftira atanların olabileceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Engellemeler, yıldırmak isteyenler hiçbir zaman bitmeyecek ama biliyoruz ki artık Türkiye'nin 'Yakarız ama yurt dışına uçak sattırmayız' denilen ve fabrikaları kapatılan bir Nuri Demirağ hikayesine daha tahammülü yok. Uçak bombası imal ederken soba borusu üretmek zorunda bırakılan bir Şakir Zümre veya fabrikasında meydana gelen patlamayla şehit olan bir Nuri Killigil deneyimine de tahammülü yok.