TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan mucitlere ziyaret

Burada da en önemli kaynak; insan kaynağı. Bu anlamda bu genç kardeşlerimizin, ülkemizi bu noktada dünya çapında önemli noktaya getireceğini, önemli başarılara imza atacağını değerlendiriyoruz."

"GELECEĞE ARTIK ÇOK DAHA UMUTLA BAKABİLİYORUZ"

Yarışmada yer alan ekipleri tebrik eden Bayraktar, TEKNOFEST'in geometrik artışla büyüdüğüne dikkati çekti.

İlk yıl yarışmaya 20 bin öğrencinin başvurduğunu anımsatan Bayraktar, "İkinci yıl bu 50 bin oldu. Sonra 100 bin oldu, bu yıl artık dünyada açık ara tüm teknoloji yarışma platformlarını geride bırakacak şekilde 200 bin öğrenci başvurdu. 45 binden fazla takım başvurdu. Bu gelecek adına çok umut verici bir tablo. Ülkemizde teknolojiyi geliştirme alanlarının bir kısmında çok ileride olmasak da veya bir kısmında geride olsak da geleceğe artık çok daha umutla bakabiliyoruz." diye konuştu.