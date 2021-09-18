Türkiye'den atık bitkisel yağlardan biyodizel üretimi! Yakıt konusunda dışa bağımlılık azalacak | "Dizel yakıtı ile karıştırılarak..."

Yenilmeyen yağ grubunda yer alan hurma, karanja ve mahua yağı gibi yağların da elde edilmesi için de bu bitkilerin ekilebilir mevcut tarım arazilerini kullanılacağından, yemeklik yağlar için ekilebilir tarım arazilerinizi azaltacağından dolayı uygun değil. Üçüncü tip yağ kaynağı ise evlerden ve gıda işleme tesislerinden temin edilebilecek olan atık bitkisel kızartma yağları ve hayvansal yağlardır. Böylelikle toplanan atık yağlar hem çevre kirliliğinin oluşması engellemekte hem de ekonomiye kazandırılmaktadır. Bilindiği üzere 1 litre atık yağ, bir göl büyüklüğündeki suyu kirletmeye yeterlidir. Ayrıca atık yağlar kanalizasyonlarda tıkanmalara sebep olmaktadır."