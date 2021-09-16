Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı! İHA üretimi için devlete başvurduğunda kendisine tercümanlık teklif edildi

TERCÜMANLIK TEKLİF ETTİLER

Selçuk Bayraktar, Türkiye'de İHA'ları milli olarak üretelim anlayışının gelmesi ve kendisinin bu alanda aldığı eğitimin örtüşmesiyle Türkiye'nin bugün dünyanın imrendiği gelişimi gösterdiğini belirtirken "Bu örtüşmeseydi Selçuk belki de bu alanda yurt dışında çalışıyor olacaktı. 2003 yılında beni yanına çağıran bürokrat da bana bunu söylemişti. "Güzel kardeşim sen iyi okumuşsun. Akıllı çocuksun, iyi okullarda okuyorsun. Seni sevdik. Ama bu yabancılar öyle alıp başını gitmiş ki bizim onlara yetişmemiz mümkün değil. Siz onlarla aramızda bağ kurun. Biz onların söylediği teknik şeyleri tam olarak anlamıyoruz. Siz bu bağı kurun, daha da kendinizi yormayın. Bunlar yürümüş gitmiş" demişti." şeklinde anısını dile getirdi.