Ukrayna’dan yeni hamle! 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor

Valeriy Zalujnıy, Report haber ajansına yaptığı açıklamada, bu sene 1 adet TB2 İHA kompleksini envanterlerine kattıklarını hatırlattı.

2021-2022 için de 4 kompleks daha almayı planladıklarını söyleyen Zalujnıy, "Ayrıca gelecekte, böyle droneleri yerli üretim olarak envanterimize dahil etmek niyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.