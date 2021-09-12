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Ukrayna'dan yeni hamle! 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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Ukrayna’dan yeni hamle! 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, 2021-2022 için 4 adet Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksi daha satın almayı planladıklarını açıkladı.

Valeriy Zalujnıy, Report haber ajansına yaptığı açıklamada, bu sene 1 adet TB2 İHA kompleksini envanterlerine kattıklarını hatırlattı.

2021-2022 için de 4 kompleks daha almayı planladıklarını söyleyen Zalujnıy, "Ayrıca gelecekte, böyle droneleri yerli üretim olarak envanterimize dahil etmek niyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zalujnıy, bunları almanın yeterli olmadığını, onları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Temmuzda da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti.

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