iPhone 13 (Apple) tanıtım ne zaman? iPhone 13, Pro, Pro Max, Mini fiyatı ne kadar olacak?
iPhone 13 tanıtım ne zaman yapılacak? Apple’ın tanıtımını yapacağı ve teknoloji severlerin merakla beklediği iPhone 13 ürünü için geri sayım başladı. iPhone 13, Pro, Pro Max, Mini fiyatı ne kadar olacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. ABD’li teknoloji devinin tanıtacağı ürünün satışa çıkar çıkmaz tükenmesi bekleniyor. Lansmanda iPhone 13’ün özelliklerinin de detaylıca paylaşacağı tahmin ediliyor. Tanıtım gecesinde en çok göze çarpacak konu ise fiyat bilgisi olacak. Peki; iPhone 13 tanıtım ne zaman? iPhone 13, Pro, Pro Max, Mini fiyatı ne kadar olacak?
iPhone 13 tanıtım ne zaman? iPhone 13, Pro, Pro Max, Mini fiyatı ne kadar olacak? Apple ürünleri kullanmayı sevenlerin merakla beklediği iPhone 13 tanıtımı için geri sayım başladı. Dünyanın en popüler teknolojik ürünlerini satışa sunan Apple tarafından satışa sunulacak iPhone 13 satışlarının rekorlar kırması bekleniyor. Lansmanda ürünün teknik özellikleri de tanıtılacak. Peki; iPhone 13 tanıtım ne zaman yapılacak? iPhone 13, Pro, Pro Max, Mini fiyatı ne kadar olacak?
IPHONE 13 TANITIM NE ZAMAN?
Apple, yarın (14 Eylül) Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak olan online etkinlikte, 4 yeni iPhone modeli tanıtacak.
iPhone 13 serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşacak.
IPHONE 13 DEPOLAMA SEÇENEKLERİ
Apple'ın bu 4 yeni iPhone modelinin depolama seçenekleri ise şöyle olacak:
iPhone 13 mini: 128 GB, 256 GB, 512 GB
iPhone 13: 128 GB, 256 GB, 512 GB
iPhone 13 Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB
iPhone 13 Pro Max: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB
IPHONE 13 FİYATI NE KADAR OLACAK?
Apple, 1 TB ile şu ana kadar piyasaya sürdüğü en yüksek depolama alanı olan iPhone modelini de çıkarmış olacak. 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max modeli, Apple'ın şu ana kadar satışa sunduğu en pahalı iPhone ünvanını da ele geçirecek.
Şu anda satışta olan en pahalı iPhone modeli olan 512 GB'lik iPhone 12 Pro Max modelinin fiyatının 1399 dolar olduğu dikkate alındığında, bu ürünün iki katı depolama alanı olan 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'in ABD'deki satış fiyatının 2 bin doları aşması bekleniyor.
512 GB'lik iPhone 12 Pro Max'in Türkiye'deki satış fiyatının 19 bin 99 TL olduğu hesaba katıldığında, 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'in Türkiye'deki perakende kanallardaki satış fiyatını ise 30 bin TL'yi bulacağı tahmin ediliyor.
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