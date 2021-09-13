iPhone 13 (Apple) tanıtım ne zaman? iPhone 13, Pro, Pro Max, Mini fiyatı ne kadar olacak?

Şu anda satışta olan en pahalı iPhone modeli olan 512 GB'lik iPhone 12 Pro Max modelinin fiyatının 1399 dolar olduğu dikkate alındığında, bu ürünün iki katı depolama alanı olan 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'in ABD'deki satış fiyatının 2 bin doları aşması bekleniyor.

512 GB'lik iPhone 12 Pro Max'in Türkiye'deki satış fiyatının 19 bin 99 TL olduğu hesaba katıldığında, 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'in Türkiye'deki perakende kanallardaki satış fiyatını ise 30 bin TL'yi bulacağı tahmin ediliyor.