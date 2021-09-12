Instagram’daki büyük tehlike! Her anını paylaşanlar dikkat

100 BİN TAKİPÇİ

Araştırmada, intagramda '...anne' ismini kullanan, hesabı herkese açık ve sadece sosyal medya paylaşımları nedeniyle tanınan, 100 bin takipçisi olan ve günde ortalama 25 hikaye paylaşan bir 'Instamom'ın hesabı da derinlemesine incelendi. Annenin binden fazla fotoğrafı mercek altına alınırken, hesapta kullanılan fotoğrafların yüzde 83'ünün çocuğun fotoğrafları olduğu belirlendi. Paylaşımlarda ise çocuğun özel bilgileri, konum bilgisi, özel kıyafetli görselleri de yer alıyor. Yine ebeveynin her üç fotoğraftan birinde çocuğun görsellerini kullanarak ürün tanıtımı yaptığı ve maddi kazanç sağladığı da dikkati çekiyor.