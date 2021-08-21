TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak?
TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST kapsamında düzenlecek yarışma bu sene 34 farklı kategoride olacak. Yarışmaya başvuruların tamamlanmasının ardından gözler yarışma takvimine çevrildi. Eylül ayına girmemize kısa süre kala TEKNOFEST 2021 takvimi araştırmaları hız kazandı. Peki, TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak? İşte TEKNOFEST 2021 takvimi ve merak edilenler...
TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gerçekleştirilen Teknoloji Yarışmaları için geri sayım başladı. Bu sene 40 bine yakın takım ile rekor başvuru gerçekleşirken, TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 4 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak. Peki, TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak? İşte TEKNOFEST 2021 takvimi ve merak edilenler...
TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2021 yarışmaları İstanbul'da yapılacak.
TEKNOFEST, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefliyor.
TEKNOFEST YARIŞMALARI NELER?
Gençlerin, geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, tarımdan sualtı sistemlerine kadar teknolojinin her alanında düzenlediği yarışmalarla bu alanda Türkiye tarihinin en büyük organizasyonunu gerçekleştiriyor.
TEKNOFEST 2021'DE NE KADAR ÖDÜL VERİLİYOR?
Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmak ve bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için 2021'de ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon liradan fazla malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara ise 4 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.
DRONE YARIŞÇILARI TEKNOFEST'TE YARIŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR
TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, 2018 yılından bu yana düzenlenen, Event Production Awards'da "dünyanın en iyi spor etkinliği" unvanını kazanan ve en hızlı pilotların yer aldığı "Drone Yarışı" STM Savunma Teknolojileri yürütücülüğünde yapılıyor.
Geçen yıl Rumkale'de tarihi ve doğal güzellikler içerisinde özel olarak hazırlanan parkurda düzenlenen ve 16 lisanslı pilotun kıyasıya mücadele ettiği World Drone Cup'a bu yıl ise 32 ülkeden 32 sporcu katılacak. Türkiye adına yarışacak isim ise Türkiye Drone Şampiyonasının sonucunda belirlenecek. Başvuruları 20 Haziran'da sona erecek şampiyonada birincilik ödülü 30 bin, ikincilik ödülü 20 bin, üçüncülük ödülü de 10 bin TL olacak.
Meraklıları için çok önemli bir etkinlik olan World Drone Cup'ta pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele edecekler.
Hız ve manevra kabiliyeti yüksek; tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı yarışma heyecan dolu görüntülere de sahne olacak.
AYAKLARI YERE BASMAYAN TEK FESTİVAL TEKNOFEST
Açıklamada yer alan ifadelere göre, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemeye devam ediyor. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, aralarında Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.
21-26 Eylül'de yeniden İstanbul'da gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin bir parçası olmak ve başvuruları gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismalar.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.
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