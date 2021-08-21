TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak?

DRONE YARIŞÇILARI TEKNOFEST'TE YARIŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, 2018 yılından bu yana düzenlenen, Event Production Awards'da "dünyanın en iyi spor etkinliği" unvanını kazanan ve en hızlı pilotların yer aldığı "Drone Yarışı" STM Savunma Teknolojileri yürütücülüğünde yapılıyor.

Geçen yıl Rumkale'de tarihi ve doğal güzellikler içerisinde özel olarak hazırlanan parkurda düzenlenen ve 16 lisanslı pilotun kıyasıya mücadele ettiği World Drone Cup'a bu yıl ise 32 ülkeden 32 sporcu katılacak. Türkiye adına yarışacak isim ise Türkiye Drone Şampiyonasının sonucunda belirlenecek. Başvuruları 20 Haziran'da sona erecek şampiyonada birincilik ödülü 30 bin, ikincilik ödülü 20 bin, üçüncülük ödülü de 10 bin TL olacak.