Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den "TF-2000" açıklaması

"GÜÇLÜ TÜRKİYE ALGISI OLUŞMAYA BAŞLADIĞINI GÖRDÜK"

İsmail Demir, Türkiye'nin hem savunma stratejileri açısından hem de ürün geliştirme açısından örnek alındığını ve alandaki performansı açısından algı oluşturduğunu gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu algı, bizim için çok önemli çünkü özellikle ihracat pazarında etkin olabilmeniz belirli bir algının da neticesi. 'Güçlü Türkiye' algısını oluşturursanız, 'Türkiye'nin savunma sanayisi güçlüdür, buraya daha dikkatli bakalım' fikrini oluşturmuş olursunuz. Bunun oldukça ileri seviyede oluşmaya başladığını gördük. Savunmaya sanayi alanında bir ürüne ihtiyaç olduğunda 'Türkiye'ye daha dikkatli bakmak lazım' görüşünün oluştuğunu gördük."

Düzensiz göç konusunda sınır güvenliğine ilişkin belirli teknolojileri sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini belirten Demir, doğal afetler konusunda da eldeki teknolojileri etkin şekilde kullanma anlamında adımlar attıklarını söyledi.

Demir, yeni ihracat stratejisi çalışmalarında belirli bir aşamaya gelindiğine dikkati çekerek, bunu bir toplantıyla duyuracaklarını ifade etti.

Dijital ve siber güvenlik kavramlarının çok önemli olduğunun altını çizen Demir, bu konudaki farkındalığın artırılması için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.