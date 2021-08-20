Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den "TF-2000" açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, hava savunma muhribi (TF-2000) ihalesine çok yakında çıkacaklarını ve teklifleri alacaklarını bildirdi. Ayrıca Türkiye'nin savunmadaki başarılarına dikkat çeken veren Demir, "Savunma sanayi alanında bir ürüne ihtiyaç olduğunda 'Türkiye'ye daha dikkatli bakmak lazım' görüşünün oluştuğunu gördük" ifadelerine yer verdi.
İsmail Demir, TÜYAP'ta 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kısıtlı katılıma müsaade edilmesine rağmen, fuara büyük bir ilgi olduğuna işaret eden Demir, 53 ülkeden, 530'u aşkın yerli ve 700 yabancı firmanın katılım sağladığını söyledi.
İsmail Demir, fuara oldukça fazla sayıda heyetin katıldığının altını çizerek, "Özellikle Afrika bölgesinden yoğun bir ilgi ve katılım oldu." dedi.
Fuarda savunma sanayi iş birliği anlaşmalarının imzaladığı ülkeler olduğuna dikkati çeken Demir, hızlı sonuçlar alınan bir fuar geçirdiklerini kaydetti.
Demir, gençlerin de fuara ilgisinin çok büyük olduğuna işaret ederek, bundan sonraki fuarlarda gençleri daha çok görmek isteyeceklerini vurguladı.
"TF-2000 İHALESİ YAKINDA, MİLDEN PROJESİ DE DEVAM EDİYOR"
Devam eden projeler konusunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İsmail Demir, "(Hava savunma muhribi) TF-2000 ihalesine çok yakında çıkıyoruz, burada teklifleri alacağız. Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi de devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Demir, denizaltı projelerinin bitirilmesinin önemli olduğunun altını çizerek, "Buradan edindiğimiz tecrübelerle çeşitli ülkelerde ihalelere katılıyoruz. Ayrıca, fuar süresinde bazı ülkeler Anadolu Gemi'sini sordular." dedi.
Uçak motoru konusundaki çalışmaların da devam ettiğini belirten Demir, "En azında prototip ve sonrasında belli sayıda uçağın motorlarını hazır alıyor olmak bizim sürecimizi rahatlattı. Gaz türbinli motor geliştirme projeleri bir tane değil. Küçük seviyeden başlayarak motorların geliştirilmesine devam ediliyor. Bu yolculuğa çıktık. Yolculukta ara adımda öğrendiklerimiz bize önemli bilgiler sağlıyor. Bundan sonrası çalışmak ve ürünü çıkarmak olacak. Aralarda diğer motorları göreceksiniz bunlar da geleceğin habercisi olarak Milli Muharip Uçağında nereye gittiğimizi gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.
"GÜÇLÜ TÜRKİYE ALGISI OLUŞMAYA BAŞLADIĞINI GÖRDÜK"
İsmail Demir, Türkiye'nin hem savunma stratejileri açısından hem de ürün geliştirme açısından örnek alındığını ve alandaki performansı açısından algı oluşturduğunu gördüklerini belirterek, şunları söyledi:
"Bu algı, bizim için çok önemli çünkü özellikle ihracat pazarında etkin olabilmeniz belirli bir algının da neticesi. 'Güçlü Türkiye' algısını oluşturursanız, 'Türkiye'nin savunma sanayisi güçlüdür, buraya daha dikkatli bakalım' fikrini oluşturmuş olursunuz. Bunun oldukça ileri seviyede oluşmaya başladığını gördük. Savunmaya sanayi alanında bir ürüne ihtiyaç olduğunda 'Türkiye'ye daha dikkatli bakmak lazım' görüşünün oluştuğunu gördük."
Düzensiz göç konusunda sınır güvenliğine ilişkin belirli teknolojileri sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini belirten Demir, doğal afetler konusunda da eldeki teknolojileri etkin şekilde kullanma anlamında adımlar attıklarını söyledi.
Demir, yeni ihracat stratejisi çalışmalarında belirli bir aşamaya gelindiğine dikkati çekerek, bunu bir toplantıyla duyuracaklarını ifade etti.
Dijital ve siber güvenlik kavramlarının çok önemli olduğunun altını çizen Demir, bu konudaki farkındalığın artırılması için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.
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