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Türkiye Drone Festivali başlıyor

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Giriş: 23.08.2021 11:32
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Drone Festivali düzenleniyor. Dünyada ilk kez FPV drone'lar ile ülke tanıtımının gerçekleştirileceği festival yarın başlayacak ve 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Dünyaca ünlü 12 profesyonel FPV drone pilotu, Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel mekanlarını en güzel şekilde çekebilmek için kıyasıya rekabet edecek.
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