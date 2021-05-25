25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Son dakika: Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza

Son dakika: Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza

Son dakika haberine göre 'da bir mahkeme, merkezi 'de bulunan teknoloji şirketi 'a idari ihlal nedeniyle 4 milyon ruble para cezası verdi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 25.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Google üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 4 milyon ruble para cezası verdi.

Roskomnadzor'dan dün yapılan açıklamada, yasa dışı içerikleri engellemediği gerekçesiyle Google'a yaptırım uygulanabileceği belirtilmişti.

Almanya’da Googlea şok! Soruşturma açıldı ALMANYA'DA GOOGLE'A ŞOK! SORUŞTURMA AÇILDI

Rusyadan Googlea yaptırım uyarısı RUSYA'DAN GOOGLE'A YAPTIRIM UYARISI
Rusyadan Googlea dava RUSYA'DAN GOOGLE'A DAVA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA