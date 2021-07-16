Türk mühendislerden dünyanın ömrünü uzatacak proje

TAMAMIYLA YERLİ

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan firma sahibi Dr. Can Ceylan şu ifadeleri kullandı:

''Tamamıyla yerli mühendislerin geliştirdiği teknoloji kullanılıyor.İlk 5 yıldaki hedefimiz dünyadaki enerji yatırımcıların neredeyse %80'ini yenilebilir enerji kaynaklarına aktarmak. Projeden en karlı olacak olan Türkiye'dir. Sebebi Türkiye'de olması ve enerji fonlarının Türkiye'ye kayması.''