Türk mühendislerden dünyanın ömrünü uzatacak proje
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Türk mühendisler yeni bir projeye daha imza attı. Doğayı en çok katleden termik santrallere karşın yenilenebilir enerji santrallerini destekleyen projenin mimarı Türk mühendisleri oldu.
Türk mühendisler, dünyanın ömrünü uzatacak bir projeye daha imza attı.
KARBON SALINIMINI EN AZA İNDİRECEK
Dijital pazara açılan santrallerin ilk 5 yıllık hedefi karbon salınımını yazılımlarla yüzde 86 dan yüzde 10 seviyelerine indirmek.
TAMAMIYLA YERLİ
Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan firma sahibi Dr. Can Ceylan şu ifadeleri kullandı:
''Tamamıyla yerli mühendislerin geliştirdiği teknoloji kullanılıyor.İlk 5 yıldaki hedefimiz dünyadaki enerji yatırımcıların neredeyse %80'ini yenilebilir enerji kaynaklarına aktarmak. Projeden en karlı olacak olan Türkiye'dir. Sebebi Türkiye'de olması ve enerji fonlarının Türkiye'ye kayması.''
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