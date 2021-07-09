Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? Steam yaz indirimleri bitti mi? Açıklama geldi...

Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? Steam yaz indirimleri bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Steam yaz indirimleri meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Beklenen açıklama geldi. Alışverişler 24 Haziran itibariyle başladı. Sürenin biteceği tarih ise merak edilen unsurlar arasında yer alıyor.

2021 STEAM YAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Steam Database raporuna göre, 24 Haziran günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayan Steam yaz indirimleri, yaklaşık iki hafta boyunca sürecek ve 8 Temmuz tarihinde son bulacak.