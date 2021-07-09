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Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? Steam yaz indirimleri bitti mi? Açıklama geldi...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 09.07.2021
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Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? Steam yaz indirimleri bitti mi? Açıklama geldi...

Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yaz dönemi indirim seçeneklerini açıklayan Steam için 2021 yılı açıklaması geldi. Steam Database'te ortaya çıktığı üzere Steam'in yeni indirim dönemi 24 Haziran Türkiye saati ile 20.00'de başladı. İndirimlerden yararlanacaklar sürenin biteceği tarihi sorgulamaya başladı. İşte, Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? Steam yaz indirimleri bitti mi? Açıklama geldi...

Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? Steam yaz indirimleri bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Steam yaz indirimleri meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Beklenen açıklama geldi. Alışverişler 24 Haziran itibariyle başladı. Sürenin biteceği tarih ise merak edilen unsurlar arasında yer alıyor.

2021 STEAM YAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Steam Database raporuna göre, 24 Haziran günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayan Steam yaz indirimleri, yaklaşık iki hafta boyunca sürecek ve 8 Temmuz tarihinde son bulacak.

2021 STEAM İNDİRİMLİ YAZ OYUNLAR LİSTESİ

1 – Playerunknown's Battlegrounds (PUBG)

Normal Fiyat: 87,00 TL

İndirimli Fiyat: 43,50 TL

2 – Devour

Normal Fiyat: 10,50 TL

İndirimli Fiyat: 8,40 TL

3 – Raft

Normal Fiyat: 31,00 TL

İndirimli Fiyat: 20,77 TL

4 – Rust

Normal Fiyat: 127,00 TL

İndirimli Fiyat: 63,50 TL

5 – Dying Light

Normal Fiyat: 59,99 TL

İndirimli Fiyat: 20,39 TL

6 – Grand Theft Auto 5 (GTA 5)

Normal Fiyat: 169 TL

İndirimli Fiyat: 77,33 TL

7 – The Witcher 3

Normal Fiyat: 59,99 TL

İndirimli Fiyat: 11,99 TL

8 – Mortal Kombat 11

Normal Fiyat: 102,00 TL

İndirimli Fiyat: 51,00 TL

9 – Battlefield V

Normal Fiyat: 149,99 TL

İndirimli Fiyat: 104,99 TL

10 – Football Manager 2021

Normal fiyat: 299,00 TL

İndirimli fiyat: 149,50 TL

STEAM EN ÇOK SATAN İNDİRİMLİ OYUNLAR 2021

Popüler oyun platformu Steam'de en çok satan indirimler oyunlar listelendi. Cyberpunk 2077, Hades ve Playerunknown's Battlegrounds gibi oyunlar büyük yaz indirim etkinliğine dahil oldu.

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