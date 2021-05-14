Konya'da salgında hobi amaçlı sera kuran mühendis, şimdi talebe yetişemiyor

"TOPRAK TÜM GERGİNLİĞİMİ ALIYOR"

Yetişen ürünlerin 4-5 ayda maliyeti amorti ettiğini ve para kazanmaya başladığını dile getiren Malkondu, bahçede kötü enerjisini de attığını aktardı.

Malkondu şunları kaydetti:

"Tavuklarımız var, gübrelerini kullanıyoruz. Seradan çıkanlar da onlara yem oluyor. Komşularımızın koyunları var. Doğal üretim için onlardan gübre alıp toprağa atıyoruz. Kendi içinde bir ekosistem oluşturup ürünleri hasat ettiğiniz zaman bu çok iyi hissettiriyor. Toprak zaten gerginliğinizi alıyor ve müthiş bir rahatlama sağlıyor. Hobinizi masraftan ziyade katma değere çevirdiğiniz zaman daha da güzel oluyor."