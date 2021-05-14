Konya'da salgında hobi amaçlı sera kuran mühendis, şimdi talebe yetişemiyor
Konya'da salgın döneminde esnek çalışma uygulamasını avantaja çeviren inşaat mühendisi, hobi amaçlı kurduğu serada yetişen sebzelere olan talebe yetişemeyince iki sera daha kurdu. Müşteri sıkıntısı çekmediğini, çevresinden ve anlaştığı marketlerden gelen taleplere yetişemediğini dile getiren Barış Malkondu, sera alanını önce 2 bin, sonra 10 bin metrekareye çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi.
Kamu projelerinde 22 yıldır inşaat mühendisliğini yapan Barış Malkondu, salgın sürecinde kendisine daha fazla vakit ayırma fırsatı buldu.
Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi'ndeki bahçesine kurduğu küçük bir serada domates üretmeye başlayan Malkondu, 500 metrekareye çıkardığı serasında ürettiği brokoli, lahana, domates, salatalık ve marul gibi sebzelerle aylık ortalama 4 bin lira gelir elde eder hale geldi.
Barış Malkondu, çalıştığı bölgelerde görerek hayalini kurduğu seracılığa esnek çalışma sayesinde başladığını söyledi.
Uzun süredir sera kurmak istediğini ancak bir türlü fırsat bulamadığını anlatan Malkondu,
"Küçük bir serada domates üretmeye başladım. Pazar oluşunca eylül ayında iki sera daha kurup üretimi çeşitlendirdim. Brokoli, marul, lahana, salatalık, taze soğan gibi sebzeler yetiştirip hasadını yaptım." diye konuştu.
"TOPRAK TÜM GERGİNLİĞİMİ ALIYOR"
Yetişen ürünlerin 4-5 ayda maliyeti amorti ettiğini ve para kazanmaya başladığını dile getiren Malkondu, bahçede kötü enerjisini de attığını aktardı.
Malkondu şunları kaydetti:
"Tavuklarımız var, gübrelerini kullanıyoruz. Seradan çıkanlar da onlara yem oluyor. Komşularımızın koyunları var. Doğal üretim için onlardan gübre alıp toprağa atıyoruz. Kendi içinde bir ekosistem oluşturup ürünleri hasat ettiğiniz zaman bu çok iyi hissettiriyor. Toprak zaten gerginliğinizi alıyor ve müthiş bir rahatlama sağlıyor. Hobinizi masraftan ziyade katma değere çevirdiğiniz zaman daha da güzel oluyor."
Müşteri sıkıntısı çekmediğini, çevresinden ve anlaştığı marketlerden gelen taleplere yetişemediğini dile getiren Malkondu, sera alanını önce 2 bin, sonra 10 bin metrekareye çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi.
Gençler başta olmak üzere imkanı olan herkese örtü altı üretimi öneren Malkondu, "Bu iş çok keyifli ve pek yorucu da değil. Kendine yetecek kadar üreten çok kişi var. Bahçenizde hobi olarak yaptığınız üretimi gelire çevirme imkanınız var. Günümüzde gıda üretimi büyük önem kazandı. Bunu doğru yöntemlerle yaptığınız zaman güzel şeyler ortaya çıkıyor. Herkese tavsiye ederim." dedi.
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