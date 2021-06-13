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SON DAKİKA | ROKETSAN'dan heyecan veren paylaşım! "Yarını bekleyin..."

, resmi twitter hesabından heyecan verici bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Roketsan'ın hazırladığı ve roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filmi yer aldı. İşte teknoloji haberine dair detaylar...

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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SON DAKİKA | ROKETSAN'dan heyecan veren paylaşım! Yarını bekleyin...

Roketsan, resmi twitter hesabından heyecan verici bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda 'ın hazırladığı ve roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filmi yer aldı.

Roketsan paylaşımında 'Yarını bekleyin!' ifadelerine yer verdi.

Sürpriz paylaşım sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

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