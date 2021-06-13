13 Haziran 2021, Pazar
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SON DAKİKA | WhatsApp'tan yeni özellikler! O mesajlar...

, milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Anlık mesajlaşma uygulaması her geçen gün kendini yeniliyor. WhatsApp'a yeni özellikler geldi. haberine göre; WhatsApp mesajların iletilme sayısına sınır getirdi. Peki; bir mesaj en fazla kaç kere iletilebilecek? WhatsApp'a başka hangi özellikler geldi? İşte teknoloji haberine dair tüm detaylar...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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SON DAKİKA | WhatsApp'tan yeni özellikler! O mesajlar...

WhatsApp'a yeni bir güncelleme daha geliyor. WhatsApp daha önce 20 olan mesaj iletme sınırını beşe düşürdü.

SON DAKİKA | WhatsApp'tan yeni özellikler! O mesajlar...

Şirket yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeye çalışıyor. Beş kere iletilen mesaja işaret konulacak ve alıcılar mesajı sadece bir kere iletebilecek.

SON DAKİKA | WhatsApp'tan yeni özellikler! O mesajlar...

WhatsApp ayrıca sık sık iletilen mesajlar için de doğrulama yapabileceğiniz bir büyüteç getiriyor.

SON DAKİKA | WhatsApp'tan yeni özellikler! O mesajlar...

Flash Call adı verilen bu özellik doğrulama şifresi girmeyi gereksiz hale getiriyor. Sadece android cihazlara gelecek bu özellikten iOS kullanıcıları yararlanamayacak.

SON DAKİKA | WhatsApp'tan yeni özellikler! O mesajlar...

WhatsApp kısa süre önce çoklu cihaz desteğini duyurmuştu. Flash Call adındaki bu özellik geçişi kolaylaştıracak.

SON DAKİKA | WhatsApp'tan yeni özellikler! O mesajlar...

Ani aramayla, WhatsApp, size mesaj atmak yerine hızlıca çağrı bırakacak. Sistem arama kayıtlarınızı incelediğinde telefonunuzda WhatsApp'tan gelen aramayı görürse doğrulama gerçekleşecek.

SON DAKİKA | WhatsApp'tan yeni özellikler! O mesajlar...

SON DAKİKA | WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Whatsapp sızıntılarıyla bilinen WA-BetaInfo'ya önemli açıklamalar yaptı. CEO Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi. Yani WhatsApp'ı kullandığınız telefon internete bağlı olmazsa dahi diğer cihazlardan iletişime devam edebileceksiniz.

SON DAKİKA | WhatsApp'tan yeni özellikler! O mesajlar...

Bu özellik WhatsApp'ın rakibi Telegram'da bulunuyor. Ancak Telegram ise WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme sunmuyor. WhatsApp, iPad'lerde kullanılamıyor. Cathcart şirketin bir iPad uygulaması üzerinde de çalıştığını aktardı.

SON DAKİKA | WhatsApp'tan yeni özellikler! O mesajlar...

Farklı cihaz desteği de düşünüldüğünde WhatsApp hesabınızı ayrı bir telefon numarasına ihtiyaç duymadan hem telefon hem tablet hem masaüstünde kullanabileceksiniz. Apple cihazlarıyla Android cihazları arasında geçiş yapan kullanıcılar mesajlarını aktarmakta zorluk yaşıyordu. Şirket yeni güncellemeyle bu sorunun önüne geçecek. Sızan görüntüye göre bundan sonra kullanıcılar güvenli olmayan üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymayacak. Özellik şu anda geliştirme aşamasında. Ne zaman yayımlanacağına dair bir tarih bulunmuyor.

SON DAKİKA | WhatsApp'tan yeni özellikler! O mesajlar...

WHATSAPP'IN WEB GÜNCELLEMESİ...

Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın tarayıcı versiyonunu kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyordu. Eğer telefonunuz kapanırsa ya da interneti kesilirse WhatsApp Web iletişiminiz de sonlanmış oluyordu. Şirket yeni yapacağı güncellemeyle bu uygulamayı sonlandıracak. Henüz test aşamasında olan özellikle bundan sonra telefonunuzda internet olmasa bile WhatsApp iletişimine devam edebileceksiniz.

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