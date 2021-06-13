SON DAKİKA | WhatsApp'tan yeni özellikler! O mesajlar...
WhatsApp, milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Anlık mesajlaşma uygulaması her geçen gün kendini yeniliyor. WhatsApp'a yeni özellikler geldi. Son dakika haberine göre; WhatsApp mesajların iletilme sayısına sınır getirdi. Peki; bir mesaj en fazla kaç kere iletilebilecek? WhatsApp'a başka hangi özellikler geldi? İşte teknoloji haberine dair tüm detaylar...
WhatsApp'a yeni bir güncelleme daha geliyor. WhatsApp daha önce 20 olan mesaj iletme sınırını beşe düşürdü.
Şirket yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeye çalışıyor. Beş kere iletilen mesaja işaret konulacak ve alıcılar mesajı sadece bir kere iletebilecek.
WhatsApp ayrıca sık sık iletilen mesajlar için de doğrulama yapabileceğiniz bir büyüteç getiriyor.
Flash Call adı verilen bu özellik doğrulama şifresi girmeyi gereksiz hale getiriyor. Sadece android cihazlara gelecek bu özellikten iOS kullanıcıları yararlanamayacak.
WhatsApp kısa süre önce çoklu cihaz desteğini duyurmuştu. Flash Call adındaki bu özellik geçişi kolaylaştıracak.
Ani aramayla, WhatsApp, size mesaj atmak yerine hızlıca çağrı bırakacak. Sistem arama kayıtlarınızı incelediğinde telefonunuzda WhatsApp'tan gelen aramayı görürse doğrulama gerçekleşecek.
SON DAKİKA | WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Whatsapp sızıntılarıyla bilinen WA-BetaInfo'ya önemli açıklamalar yaptı. CEO Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi. Yani WhatsApp'ı kullandığınız telefon internete bağlı olmazsa dahi diğer cihazlardan iletişime devam edebileceksiniz.
Bu özellik WhatsApp'ın rakibi Telegram'da bulunuyor. Ancak Telegram ise WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme sunmuyor. WhatsApp, iPad'lerde kullanılamıyor. Cathcart şirketin bir iPad uygulaması üzerinde de çalıştığını aktardı.
Farklı cihaz desteği de düşünüldüğünde WhatsApp hesabınızı ayrı bir telefon numarasına ihtiyaç duymadan hem telefon hem tablet hem masaüstünde kullanabileceksiniz. Apple cihazlarıyla Android cihazları arasında geçiş yapan kullanıcılar mesajlarını aktarmakta zorluk yaşıyordu. Şirket yeni güncellemeyle bu sorunun önüne geçecek. Sızan görüntüye göre bundan sonra kullanıcılar güvenli olmayan üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymayacak. Özellik şu anda geliştirme aşamasında. Ne zaman yayımlanacağına dair bir tarih bulunmuyor.
WHATSAPP'IN WEB GÜNCELLEMESİ...
Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın tarayıcı versiyonunu kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyordu. Eğer telefonunuz kapanırsa ya da interneti kesilirse WhatsApp Web iletişiminiz de sonlanmış oluyordu. Şirket yeni yapacağı güncellemeyle bu uygulamayı sonlandıracak. Henüz test aşamasında olan özellikle bundan sonra telefonunuzda internet olmasa bile WhatsApp iletişimine devam edebileceksiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor'da allak bullak eden seçim! Tepkileri üzerine çekti, açıklaması damga vurdu! "Ben böyle bir adam değilim"
- Ev almak isteyenlere müjde! 388 TL taksit imkanı cabası! Yeni konutlara başvurular...
- Faizler yangın yeri, getirisi bardaktan taşıyor! Bankalar alev aldı! 19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?
- Araba alacaklara müjde, talepler patlayacak! Markalar kampanyalarını peş peşe duyurdu! İndirim ve zamlar aynı anda geldi...
- EDHO hayranlarını üzecek yol ayrımı! Sezon finali öncesinde peş peşe ayrılıklar yürekleri dağladı...
- Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! Bankaların yarışı alevi körükledi...
- Vakıfbank müjdeyi verdi! 1.34’lük faiz, 120 ay ödeme imkânı! Doğrudan başvurularda ise...
- AÖF 2020-2021 diplomalar ne zaman verilecek? AÖF geçici mezuniyet belgesi nereden, nasıl alınır?
- Pazar yasağı kalkacak mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Genelge yayımlandı mı?
- Yarın yasak var mı? 13 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pazar kısıtlaması saat kaçta başlayacak?
- Jandarma bekçi alımı olacak mı? 2021 Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? Son durum...
- Emekli maaşı zamlı güncel tablo: 2021 Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur...