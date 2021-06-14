YouTube'da yeni dönem! Ana sayfada siyasi içerikli reklam yayını yasaklandı

Şirket sözcülüğünden Axios'a yapılan yazılı açıklamada, Youtube'un reklamcılık politikasında güncelleme yapıldığı, ana sayfa başında seçim ve siyasi içerikli reklamların yanı sıra kumar, alkol ve reçeteli ilaçlarla ilgili reklamların da yasaklandığı belirtildi.