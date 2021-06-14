14 Haziran 2021, Pazartesi
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YouTube'da yeni dönem! Ana sayfada siyasi içerikli reklam yayını yasaklandı

Son dakika haberleri... 'dan flaş karar.... merkezli video paylaşım platformu YouTube, başlık sayfasının üstünde siyasi içerikli reklam yayınlamama kararı aldığını duyurdu.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 14.06.2021
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YouTube'da yeni dönem! Ana sayfada siyasi içerikli reklam yayını yasaklandı

Şirket sözcülüğünden Axios'a yapılan yazılı açıklamada, 'un reklamcılık politikasında güncelleme yapıldığı, ana sayfa başında seçim ve siyasi içerikli reklamların yanı sıra kumar, alkol ve reçeteli ilaçlarla ilgili reklamların da yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını dengelemelerini sağlamak için reklamcılık gereksinimlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz." ifadesi paylaşıldı.

Reklam politikalarındaki güncellemelerin, özellikle hassas olaylarla ilgili karışıklıkları, yanlış bilgileri ve manipülasyonları en aza indirilme amacıyla yapıldığı kaydedildi.

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