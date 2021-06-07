Son dakika: Apple iPhone için iOS 15'i resmen tanıttı! iOS 15'in özellikleri ne? iOS 15 uyumlu modeller hangileri?

Apple, bu güncellemeyle FaceTime'ı biraz daha Zoom benzeri bir görüntülü arama hizmetine dönüştürüyor. FaceTime ayrıca, önceden insanlarla paylaşabilmeniz ve doğru zamanda katılabilmeniz için planlanmış bir aramanın bağlantısını almanıza da izin verecek.

‌Bir diğer geliştirme ise iOS 15‌'te FaceTime, video için bir ızgara görünümü ve portre modu sundu. Ses için, ‌FaceTime‌ aramaları artık daha doğal bir deneyim için Uzamsal Ses ve uyarlanabilir ses yalıtımı sunuyor. Ayrıca, kullanıcılar artık planlanmış bir video görüşmesi için paylaşılabilir bir bağlantı oluşturabiliyor.