07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Son dakika: Apple iPhone için iOS 15'i resmen tanıttı! iOS 15'in özellikleri ne? iOS 15 uyumlu modeller hangileri?

Son dakika: Apple iPhone için iOS 15'i resmen tanıttı! iOS 15'in özellikleri ne? iOS 15 uyumlu modeller hangileri?

Son dakika... Teknoloji devi , bugün düzenlediği etkinliğinde 'un yeni işletim sistemi sürümünü resmen tanıttı. Peki; iOS 15'in özellikleri ne? ? İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Apple iPhone için iOS 15'i resmen tanıttı! iOS 15'in özellikleri ne? iOS 15 uyumlu modeller hangileri?

Apple, düzenlediği WWDC 2021 etkinliğinde iPhone'un yeni işletim sistemi iOS 15 sürümünü resmen tanıttı.

ve kullanıcıları nihayet aramalarına katılabilecekler. WWDC açılış konuşması sırasında , kullanıcıların Android cihazlardan ve Windows PC'lerden arama yapabilmeleri için FaceTime'ın web'de kullanılabileceğini duyurdu. Görüntülü arama hizmeti daha önce yalnızca iOS ve Mac cihazlarda kullanılabiliyordu.

Apple, bu güncellemeyle FaceTime'ı biraz daha benzeri bir görüntülü arama hizmetine dönüştürüyor. FaceTime ayrıca, önceden insanlarla paylaşabilmeniz ve doğru zamanda katılabilmeniz için planlanmış bir aramanın bağlantısını almanıza da izin verecek.

‌Bir diğer geliştirme ise ‌'te FaceTime, video için bir ızgara görünümü ve portre modu sundu. Ses için, ‌FaceTime‌ aramaları artık daha doğal bir deneyim için ve uyarlanabilir ses yalıtımı sunuyor. Ayrıca, kullanıcılar artık planlanmış bir video görüşmesi için paylaşılabilir bir bağlantı oluşturabiliyor.

BİLDİRİMLER

Yeni iOS sürümü ile birlikte Bildirim özelliği de değişiyor. Daha büyük ikonlar ile karşımıza çıkan iOS 15'te Bildirim Özeti özelliği yer alacak. Düşük öncelikli bildirimleri bir araya toplayan özelliğe kişilerden gelen bildirimler dahil edilmeyecek.

Odaklanma özelliği sayesinde kişisel ve iş olarak farklı modlar ayarlanabilecek. ShiftDelete'te yer alan habere göre; yapay zeka destekli özellik sayesinde sadece görmek istediğiniz bildirimler ekranda yer akacak. Ayrıca kullandığınız odaklanma moduna göre ana ekran da değişecek.

iOS 15'te yer alan (Canlı Metin) özelliği sayesinde 3. parti uygulamalara ihtiyaç duymadan OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi kullanılabilecek.

Bir diğer geliştirme de tarafında gerçekleşti. Ağırlıklı olarak kişiler için kullanılan Spotlight, iOS 15 ile birlikte fotoğrafları da kapsayacak. Ayrıca Spotlight ile aktör, film ve müzik gibi sonuçlar de listelenecek.

FOTOĞRAFLAR ANILARINIZA ÖNEM VERİYOR

iOS 15 ile birlikte gelen yeni özellikler sayesinde Fotoğraflar uygulamasında anılarınızı düzenleyebileceksiniz. Memory Mixes adı verilen yeni özellik, anılarınızı video haline getirerek güçlü işlemci sayesinde hızlı bir şekilde izlemenize olanak sağlayacak. Ayrıca yaptığınız videolarda Apple Music'te yer alan parçaları kullanabileceksiniz.

İOS 15 İLE ARAÇ KİLİDİNİZİ AÇIN

UWB anahtar özelliği sayesinde akıllı telefonunuzu araç, ev ve otel gibi birçok alanda anahtar olarak kullanabileceksiniz. Apple, bu özellik için BMW başta olmak üzere otomotiv üreticileri, Schlage ve Kastle gibi akıllı kilit üreten şirketler ile anlaşma sağladı.

Yeni iOS sürümüyle birlikte Digital ID özelliği geliyor. Kullanıcılar, 'ları kullanarak kimliklerini taradıktan sonra telefon üzerinden kullanabilecek.

HARİTALAR

Apple'ın WWDC21 etkinliğinde tanıttığı yeni Haritalar uygulaması ilk olarak İspanya, Portekiz, İtalya ve Avustralya'da kullanılabilecek. Etkileşimli dünya adı verilen özellik sayesinde ticari bölgeler ve binalar hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılacak.

Apple Haritalar uygulaması yükseklik, yol renkleri ve özel tasarlanmış yerler haricinde yeni bir gece modu ile karşımıza çıkıyor. 3 boyutlu tasarımıyla dikkat çeken Haritalar için CarPlay özelliği 2021 yılının son çeyreğinde kullanıma sunulacak.

Özellikle yürüyüş esnasında daha iyi bir kullanım deneyimi sağlamak isteyen Apple, Haritalar uygulamasına binaların da yer aldığı AR özelliği ekledi. Kullanıcılar, bu sayede gidecekleri yere daha kolay şekilde ulaşabilecek.

İŞTE İOS 15 ALMASI BEKLENEN CİHAZLAR

iPhone 11 serisi
iPhone 12 serisi
iPhone Xs serisi
iPhone SE 2020
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 serisi
iPhone 7 serisi

Eski tip TC kimlik kartları o tarihten itibaren... ESKİ TİP TC KİMLİK KARTLARI O TARİHTEN İTİBAREN...
Eski tip TC kimlik kartları o tarihten itibaren...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA