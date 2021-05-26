Whatsapp-Hindistan savaşı büyüyor! O karar sonrası dava açtılar
Whatsapp ve Hindistan arasındaki gerilim her geçen gün artmaya devam ediyor. Whatsapp, adli takip için internet mesajlarının içeriklerinin erişilebilir olmasını zorunlu kılan yasa sonrasında Hindistan hükümetine dava açtı.
Mobil mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Hindistan'da adli takip için internet mesajlarının içeriklerinin erişilebilir olmasını zorunlu kılan düzenleme nedeniyle hükümete dava açtı.
ABD'li sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesindeki şirket, Delhi Yüksek Mahkemesine yaptığı başvuruda, mesajların, talep edildiğinde adli makamlarca inceleme konusu yapılabilmesi için üçüncü taraflarca erişilebilir kılınmasını zorunlu kılan düzenlemenin, kullanıcıların mahremiyetini ihlal edeceğini savundu.
Düzenleme ile Whatsapp'ın mesaj iletiminde kullandığı uçtan uca şifreleme yönteminin terk edilmesi gerekeceğine dikkat çeken şirket, bunun kişisel verilerin korunmasını ve bilgi güvenliğini tehlikeye atacağını vurguladı.
Whatsapp konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada sivil toplum temsilcileri ve teknik uzmanlar, özel mesajları 'erişilebilir' kılanın uçtan uca şifrelemeyi kıracağı ve bunun ciddi suiistimallere yol açacağı konusunda uyarıyor. İnsanların özel mesajlarının mahremiyetini korumakta kararlıyız ve bu konuda Hint yasalarının elverdiği mücadeleyi yürütmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.
Yeni Delhi yönetimi, şubatta çıkan internet düzenlemesiyle Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerine suç niteliği taşıyan paylaşımları kaldırma, kötü niyetli enformasyon yayma girişimlerine karşı kullanıcı trafiğini ve bilgilerini paylaşma ve tüm paylaşımları adli takibe olanak sağlamak üzere üçüncü taraflar için erişilebilir kılacak şekilde düzenleme zorunluluğu getirmişti.
Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren ilan edilen 90 günlük geçici muafiyet süresi bugün itibarıyla doluyor.
Piyasa araştırma şirketi eMarketer'in verilerine göre, Whatsapp'ın Hindistan'da 390 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 bankadan 6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? 50.000 TL - 200.000 TL faiz oranı...
- KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 KPSS Lisans başvurusu ne zaman başlayacak? A Grubu Kadrolar...
- Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı: AİS ÖSYM 2021 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ve şartlar...
- DGS adaylarına son dakika uyarısı! 2021 DGS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Son dakika: İşçilere ne kadar zam yapılacak? 4D'li taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı son durum nedir?
- Gözler kamaşacak! Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? Tüm detaylar...
- Normalleşme takvimi açıklanıyor... Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı?
- 26 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Fitness, pilates, yoga ürünleri dikkat çekiyor! ŞOK'tan "Aman Kaçırma" kampanyası
- OGM 2.083 işçi alımı ilanı yayımlandı! 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru ne zaman başlayacak?
- Yasaklar için kritik karar! O iller bir adım önde gidiyor! Mekanlar, sokağa çıkma yasağı hepsini kapsıyor...
- Rüzgarı dinmiyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali ne zaman? EDHO 6. sezon kaçıncı bölümde sezon finali olacak?
- Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...