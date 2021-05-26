Whatsapp-Hindistan savaşı büyüyor! O karar sonrası dava açtılar

Whatsapp konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada sivil toplum temsilcileri ve teknik uzmanlar, özel mesajları 'erişilebilir' kılanın uçtan uca şifrelemeyi kıracağı ve bunun ciddi suiistimallere yol açacağı konusunda uyarıyor. İnsanların özel mesajlarının mahremiyetini korumakta kararlıyız ve bu konuda Hint yasalarının elverdiği mücadeleyi yürütmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.