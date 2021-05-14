WhatsApp sözleşmesi son durum: WhatsApp ne zaman kapanacak? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal/kabul edilir?

Daha önce belirtilen 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabının askıya alınmayacağı ya da silinmeyeceği vurgulanarak, "WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri aydınlatmak için daha fazlasını yapacağız." ifadesi kullanıldı. Bu kapsamda, verilen sürenin 15 Mayıs'a ertelendiği kaydedildi.

Dünya çapında tüketiciler için gizlilik politikası savunucuları, WhatsApp'ın söz konusu değişikliklerine tepki göstermişti. WhatsApp'ın sahibi Facebook'un verileri işlerken tüketicinin menfaatlerini destekleme konusundaki zayıf geçmişini hatırlatan savunucular, kullanıcılarına Telegram gibi başka platformlara geçiş yapmasını önermişti.

Söz konusu erteleme, mesajlaşma uygulamasında ticari alışverişleri kolaylaştırarak WhatsApp'ın gelir elde etme planı için bir engel olarak değerlendirildi.

Facebook, WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolara satın almış fakat uygulama üzerinden gelir elde etmekte zorlanmıştı.