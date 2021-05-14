WhatsApp sözleşmesi son durum: WhatsApp ne zaman kapanacak? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal/kabul edilir?
WhatsApp gizlilik sözleşmesi ne zaman bitecek? Ocak ayında yayınladığı yeni güncelleme ile milyonlarca kullanıcının tepkisini çeken WhatsApp, sözleşme süresi uzatmıştu. Bu sürenin dolmasına kısa bir süre kala gözler sözleşme detaylarına çevrildi. Sözleşmeyi kabul etmek istemeyenler iptal etme yollarını araştırıyor. Peki, WhatsApp ne zaman kapanacak? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal/kabul edilir? İşte WhatsApp sözleşmesi son durum...
WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durum nedir? WhatsApp uygulamasının 4 Ocak'ta yayınladığı gizlilik sözleşmesi sonrası milyonlarca kullanıcı başka uygulamalara yönelmişti. Uygulama mağazalarında kan kaybeden WhatsApp, bu sözleşmeyi onaylamayanların uygulamayı kullanamayacağını açıklamıştı. Sözleşme süresinin sona ermesine kısa süre kala WhatsApp kullanıcıları konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, WhatsApp ne zaman kapanacak? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal/kabul edilir? İşte WhatsApp ile ilgili merak edilenler...
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için onay süresi 15 Mayıs'ta sona erecek. Bu sözleşmeyi onaylamayan kullanıcılar uygulamayı kullanamayacak. 15 Mayıs'a kadar yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar, kısa bir süre mesaj ve arama bildirimleri almaya devam edecek ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak veya gönderemeyecek.
120 GÜN PASİF KALACAK
WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar WhatsApp tarafından 120 gün boyunca 'pasif' olarak nitelendirilecek. Bu süre zarfında kullanıcılar yazışmalarını yedekleyebilecek. Fakat kullanıcılar, 120 gün boyunca kararından vazgeçerek yeni gizlilik sözleşmesini onaylayabilecek ve WhatsApp'ı eskisi gibi kullanmaya devam edebilecek.
15 MAYIS'TA SONA ERECEK
Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, son güncellemeyle ilgili kafa karışıklığı olduğunu belirterek, yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar ertelediğini duyurdu.
WhatsApp, güncellenen "gizlilik ilkesi" ile ilgili yoğun tepki almasının üzerine yeni bir açıklama yaptı.
Uygulamanın son güncellemesiyle ilgili kafa karışıklığı olduğuna işaret edilen açıklamada, endişeye neden olan birçok yanlış bilgi olduğunu ve herkesin uygulamanın ilkeleri ile gerçeklerini anlamasına yardımcı olmak istedikleri belirtildi.
Açıklamada, kişisel görüşmelerin her zaman uçtan uca şifreleme ile korunduğu vurgulanarak, ne WhatsApp ne de Facebook'un özel mesajları göremediği kaydedildi.
Söz konusu güncellemeyle bunun değişmeyeceğine işaret edilen açıklamada, güncellemenin verilerin nasıl toplandığı ve kullanıldığı konusunda daha fazla şeffaflık sağladığı ifade edildi.
Açıklamada, güncellemenin uygulamanın Facebook ile veri paylaşma kabiliyetini genişletmediği belirtilerek, insanların şartları incelemeleri ve kabul etmeleri için gerekli sürenin ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.
Daha önce belirtilen 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabının askıya alınmayacağı ya da silinmeyeceği vurgulanarak, "WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri aydınlatmak için daha fazlasını yapacağız." ifadesi kullanıldı. Bu kapsamda, verilen sürenin 15 Mayıs'a ertelendiği kaydedildi.
Dünya çapında tüketiciler için gizlilik politikası savunucuları, WhatsApp'ın söz konusu değişikliklerine tepki göstermişti. WhatsApp'ın sahibi Facebook'un verileri işlerken tüketicinin menfaatlerini destekleme konusundaki zayıf geçmişini hatırlatan savunucular, kullanıcılarına Telegram gibi başka platformlara geçiş yapmasını önermişti.
Söz konusu erteleme, mesajlaşma uygulamasında ticari alışverişleri kolaylaştırarak WhatsApp'ın gelir elde etme planı için bir engel olarak değerlendirildi.
Facebook, WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolara satın almış fakat uygulama üzerinden gelir elde etmekte zorlanmıştı.
KARARI UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ
Şirketin değiştirdiği gizlilik sözleşmesini ve yaptığı açıklamayı değerlendiren uzmanlar, kişisel bilgilerin zaten kullanıldığını, bu şekilde sadece resmiyete döküldüğünü söyledi. Düzenlemeyle para kazanmanın hedeflendiğine dikkat çeken Yazılım Mühendisi Prof. Dr. Ali Okatan, 15 Mayıs'tan sonra WhatsApp üzerinden kesinlikle IBAN gibi banka bilgilerinin paylaşılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
KİŞİSEL BİLGİLER ZATEN KULLANILIYORDU…ŞİMDİ RESMİYETE DÖKÜYORLAR
Kişisel verilerin zaten kullanıldığını yeni politikayla resmiyete dökmeyi hedeflediklerini söyleyen Yazılım Mühedisi Prof. Dr. Ali Okatan, "WhatsApp, uçtan uca şifreleme yöntemiyle kişisel bilgilerin kullanılmadığını, yazışmaların güvende olduğunu söylüyor ama bu doğru değil. Facebook ve buna bağlı birçok şirket insanların kişisel bilgilerini kullanmak istiyor. Zaten kişisel bilgiler kullanılıyordu şimdi güncellenen gizlilik politikasıyla bunu resmileştirmek istiyorlar. İleride hukuki açıdan birçok sorunla karşılaşabilirler, önlem alıyorlar.
Kişisel verilerin korunması yasası son derece katıdır. Yasanın sonuçlarından korunmak için de kişilerin onayını istiyorlar. Eğer gizlilik politikasını onaylarsanız, isminiz, adresiniz, mesajları almadıklarını söylüyorlar ama aldıklarını düşünüyorum, diğer bütün bilgiler şirketin eline geçecek. Facebook'a reklam veren firmalara bu bilgiler satılıyor ve böyle para kazanıyorlar" dedi.
İNSANLAR BİR SÜRE SONRA 'EVET' DİYECEK
Kişilerin alışkanlıklarını öğrenip, uygun ürün pazarlamayı hedeflediklerini aktaran Prof. Dr. Okutan, "İnsanlar bilgisayarına veya telefonuna program indirirken her şeye 'evet' der, benzer şekilde bu düzenlemeye de 'evet' diyecek. Kişisel bilgiler de gerekli yerlere gidecektir. Alternatif uygulamaların da bir süre sonra aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Çünkü ayakta kalmak için kişisel bilgilere ihtiyaçları var. Bu bilgiler üzerinden alışkanlıklarınızı öğrenip, size uygun ürün pazarlayacaklar" diye konuştu.
KİMSEYE IBAN ATMAYIN, ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMEYİN
Kişilerin IBAN numarasının birçok bilgiyi barındırdığını ifade eden Prof. Dr. Okatan, "15 Mayıs'tan sonra WhatsApp üzerinden herhangi birine IBAN atmayın. Para transferleriyle ilgili bilgi paylaşmayın. Bankanın isminden tutun, ülkeye, kişilerin hesap bilgilerine kadar IBAN numarası içerisinde birçok bilgiyi barındırıyor. Ayrıca çocuklarınızın fotoğraflarını kimseye göndermeyin. Bu fotoğraflar bir şekilde başkalarının eline geçtiğinde kötü niyetli kullanılabilir" uyarısında bulundu.
PROFİLNİZİ ÖĞRENİP, ÜRÜN SATMAYI HEDEFLİYORLAR
Şirketin kişisel verileri ne yapacağına dair açık bir şey söylemediğini belirten bilişim hukuku uzmanı Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, "Uygulamanın kuruluş amacı kişiden kişiye gizli konuşma aracı olmasıydı. Üçüncü kişiler bu konuşmaya müdahale edemiyordu. Hala böyle içeriğe müdahale edilmiyor. Ama siz kimle görüştünüz, ne kadar görüştünüz, hangi lokasyondan görüştünüz gibi bilgileri alacak. Yani sizin sosyal kişiliğinizi anlayabilmek için verilerini kendisini satın alan Facebook ile paylaşmak istiyor.
Böylelikle bireyleri daha iyi profillemek ve davranışsal reklamcılık uygulamayı hedefliyor. Yani sizin ihtiyacınız olan ürünleri size daha iyi satmak istiyor. İnsanlar herhangi bir ücret ödemeden uygulamayı kullandığı için, kişilerin verilerini ticari şirketlere satıp, para kazanmayı amaçlıyorlar" diye konuştu.
BAŞKA UYGULAMALARA YÖNELİN
Türkiye'deki kanunların yeterli olduğunu söyleyen Dülger, "Şirket, AB ülkelerine yönelik özel bir düzenleme yaparken diğer ülkelerde yaşayan insanlara değer vermiyor. İnsanlar da başka uygulamalara yönelebilir. Ama insanlar şunu bilmeli, görüşmelerinin içerikleri üçüncü kişilere ifşa edilmiyor. Yalnızca meta data dediğimiz üst dataların paylaşılması söz konusu" dedi.
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