Son dakika: RTÜK uyarı yapmıştı! Spotify'dan flaş hamle: Türkiye'ye vergi ödeyecekler

Yaptığımız incelemelerde tam kapanma öncesinde çekilmiş kalabalık sokakları, caddeleri sanki yeniymiş gibi gösteren televizyonların olduğunu gördük. Bunun halkımızda yanlış algıya yol açacağı malumdur. Eskiden çekilmiş bu görüntüleri 'arşiv' diye yazarak belirtin dedik. Mevzuatımız da bunu söylüyor. Uyulmaması durumunda bu yayıncılık ilkelerinin ihlal edilmesi demektir. Bunun yasal yaptırımı da var. Ama biz ceza yerine uyarmayı tercih ettik. Ceza versek bildik eleştirileri almaz mıydık? Evlerinde kurallara uyarak oturan vatandaşlarda sanki herkes sokaklarda geziyor gibi bir algı oluşmasın istedik. Ama bizim tüm bu iyi niyetimize rağmen beni hedef alarak yıpratmak isteyenler var. Bu tarz karalama kampanyası beni asla yıldırmaz. Yolumda kararlılıkla yürümeye devam edeceğim."

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