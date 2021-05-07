Gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepki çeken WhatAapp için süre doldu!

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'deki kullanıcılara da ocak ayında dayattığı gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşımını zorunlu kılan WhatsApp için tanınan sürede sona yaklaşılıyor. Türk kullanıcıların gösterdiği tepki karşısında geri adım atmak zorunda kalan WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesinin imzalanma tarihini 15 Mayıs'a uzatmıştı.