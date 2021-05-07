07 Mayıs 2021, Cuma
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Gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepki çeken WhatAapp için süre doldu!

'deki kullanıcılara ocak ayında dayattığı gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşımını zorunlu kılan için tanınan süre bitiyor. Şirket hakkında daha önce inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve da böylece 15 Mayıs tarihini beklemeye başladı. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi zorlaması sonrasında uzun süre gündem olmuş ve bu zaman diliminde bazı kullanıcılar WhatsApp'ı terk etmişti.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepki çeken WhatsApp için süre doldu!

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'deki kullanıcılara da ocak ayında dayattığı gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşımını zorunlu kılan WhatsApp için tanınan sürede sona yaklaşılıyor. Türk kullanıcıların gösterdiği tepki karşısında geri adım atmak zorunda kalan WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesinin imzalanma tarihini 15 Mayıs'a uzatmıştı.

Gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepki çeken WhatsApp için süre doldu!

Şirket hakkında daha önce inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Rekabet Kurumu da böylece 15 Mayıs tarihini beklemeye başladı. KVKK, bu tarihte şirketin geri adım atmaması halinde kişisel verilerin korunması amacıyla yaptırımları devreye sokacak.

Gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepki çeken WhatsApp için süre doldu!

Kurul, ilk etapta şirkete idari para cezası kesecek. Kurul, ilgili kanunun 18. maddesi uyarınca veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği ve kurul tarafından verilen kararlara uyulmadığı gerekçesiyle şirkete iki ayrı hususta toplam 2 milyon lira para cezası kesecek.

Gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepki çeken WhatsApp için süre doldu!

Kurulun ikinci adım olarak ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yazı yazarak, uygulamanın engellenmesini talep edeceği öğrenildi.

Gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepki çeken WhatsApp için süre doldu!

Kanun uygulamaların lisans iptali talebi için KVKK'ya yetki veriyor.

Gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepki çeken WhatsApp için süre doldu!

Ancak WhatsApp ücretsiz bir uygulama olduğu ve bir lisansı bulunmadığı için, "kişisel verilerin güvenliğinin ihlali" uyarınca engellenmesi talebinde bulunulacak.

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