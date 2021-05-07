Gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepki çeken WhatAapp için süre doldu!
Türkiye'deki kullanıcılara ocak ayında dayattığı gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşımını zorunlu kılan WhatsApp için tanınan süre bitiyor. Şirket hakkında daha önce inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Rekabet Kurumu da böylece 15 Mayıs tarihini beklemeye başladı. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi zorlaması sonrasında uzun süre gündem olmuş ve bu zaman diliminde bazı kullanıcılar WhatsApp'ı terk etmişti.
Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'deki kullanıcılara da ocak ayında dayattığı gizlilik sözleşmesi ile veri paylaşımını zorunlu kılan WhatsApp için tanınan sürede sona yaklaşılıyor. Türk kullanıcıların gösterdiği tepki karşısında geri adım atmak zorunda kalan WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesinin imzalanma tarihini 15 Mayıs'a uzatmıştı.
Şirket hakkında daha önce inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Rekabet Kurumu da böylece 15 Mayıs tarihini beklemeye başladı. KVKK, bu tarihte şirketin geri adım atmaması halinde kişisel verilerin korunması amacıyla yaptırımları devreye sokacak.
Kurul, ilk etapta şirkete idari para cezası kesecek. Kurul, ilgili kanunun 18. maddesi uyarınca veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği ve kurul tarafından verilen kararlara uyulmadığı gerekçesiyle şirkete iki ayrı hususta toplam 2 milyon lira para cezası kesecek.
Kurulun ikinci adım olarak ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yazı yazarak, uygulamanın engellenmesini talep edeceği öğrenildi.
Kanun uygulamaların lisans iptali talebi için KVKK'ya yetki veriyor.
Ancak WhatsApp ücretsiz bir uygulama olduğu ve bir lisansı bulunmadığı için, "kişisel verilerin güvenliğinin ihlali" uyarınca engellenmesi talebinde bulunulacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakım parası alanlara 1000 TL yardım verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL ne zaman verilecek?
- İddiaların ardı arkası kesilmiyor... Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon fragmanı...
- Ölümün nefesini ensesinde hissetti! Diziden ayrılacak iddiası kafa karıştırdı! Beklenen açıklama...
- Meteor yağmuru ne zaman 2021? Göktaşı yağmuru bu sene olacak mı? İşte beklentiler...
- SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte tarihler...
- İkinci el arabalar için kritik açıklama! 2. el araba fiyatları düşecek mi? Doğru zaman...
- Bankalar alev alev oldu, artış yaşandı! Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 500-600-750-1000 TL'ye kadar ödeme...
- Bankalar ardı ardına açıkladı! Ve resmen değişikliğe gitti! Bugünden itibaren...
- 3 ay ödemesiz kredi müjdesi! Bankalardan geri tepilmeyecek fırsat! Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi
- Fiyatları tepetaklak oldu! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz 2021 SUV araç modelleri...
- Bekçi alımı için kritik tarih... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?
- Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tam kapanma uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı 24 Mayıs'a mı uzatıldı?