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Yıllar öncesine döndüler! Siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden 20'li yaş paylaşımı
'20'li yaşlar challenge' sosyal medyanın gündemine yer alan akımlar arasında yerini aldı. 20'li yaşlarından fotoğraf paylaşma akımına siyasiler de dahil oldu. Instagram ve Twitter'da gündem olan akımıyla paylaşılan görüntülere beğeni ve yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 05.05.2021 14:57Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 14:57