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Haberler Galeri Yıllar öncesine döndüler! Siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden 20'li yaş paylaşımı

Yıllar öncesine döndüler! Siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden 20'li yaş paylaşımı

'20'li yaşlar challenge' sosyal medyanın gündemine yer alan akımlar arasında yerini aldı. 20'li yaşlarından fotoğraf paylaşma akımına siyasiler de dahil oldu. Instagram ve Twitter'da gündem olan akımıyla paylaşılan görüntülere beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 14:57
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Yıllar öncesine döndüler! Siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden 20'li yaş paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan

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Yıllar öncesine döndüler! Siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden 20'li yaş paylaşımı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı

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Yıllar öncesine döndüler! Siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden 20'li yaş paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğrafı, 20 yaşında İstanbul'da öğrencilik yıllarından.

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Yıllar öncesine döndüler! Siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden 20'li yaş paylaşımı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: 'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı' tartışmalarının olmadığı günlerdi. Zaten bizim için de pek fark etmezdi.

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Yıllar öncesine döndüler! Siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden 20'li yaş paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış :) notuyla Marlon Brando'ya ait bir paylaşım yaparak takipçilerine tebessüm ettirdi.