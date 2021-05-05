Eski ABD Başkanı Trump'tan Facebook Twitter ve Google’a yönelik sert tepki

Ayrıca Merkez, Cumhuriyetçilerin ve Cumhuriyetçi eğilimli bağımsızların sadece yüzde 11'inin Trump'ın hesaplarının kalıcı olarak yasaklanması gerektiğini, yüzde 88'inin ise yasaklanmaması gerektiğini ifade ettiğini belirtti. Merkez, Demokratların ve Demokrat eğilimlilerinin yüzde 81'inin Trump'ın hesaplarının kalıcı olarak yasaklanması gerektiğini, Demokratların yaklaşık 5'te 1'inin yani yüzde 18'nin ise bu karara destek vermediğini kaydetti.



"ESKİ BAŞKANIN SOSYAL MEDYA PLATFORMUNUN GELECEĞİ HAKKINDA HERHANGİ BİR YORUM YAPMAYACAĞIZ"

Beyaz Saray tarafından düzenlenen günlük basın toplantısı sırasında kendisine Facebook Gözetim Kurulu'nun Trump hakkındaki kararına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, "Bu bağımsız bir Kurul'un kararı ve eski Başkan'ın sosyal medya platformunun geleceği hakkında herhangi bir yorum yapmayacağız" ifadelerini kullandı.