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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA paylaşımı: Atalım dedin de mühimmat mı yok dedik

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Giriş: 06.05.2021 01:43
Güncelleme:06.05.2021 01:59
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli ve milli akıllı mühimmatlar ile donatılan AKINCI TİHA'nın videosunu paylaştı. Bayraktar paylaşımında “AKINCI'ya bir kuyruk arkası yazısı yazacak olsak, aklıma gelen; Atalım dedin de, mühimmat mı yok dedik” ifadelerine yer verdi.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA, yerli ve milli akıllı mühimmatlar ile donatıldı. Baykar resmi Twitter hesabından, "Kanatlarında milli mühimmatlarla Bayraktar" ifadeleriyle AKINCI'nın videosunu paylaştı.

"ATALIM DEDİN DE, MÜHİMMAT MI YOK DEDİK"

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar'ın paylaştığı AKINCI'nın videosunu alıntılayarak, "AKINCI'ya bir kuyruk arkası yazısı yazacak olsak. Aklıma gelen; 'Atalım dedin de, mühimmat mı yok dedik." notunu düştü.

İLK UÇUŞ 6 ARALIK 2019'DA YAPILDI

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen test faaliyetleri 3 adet Bayraktar AKINCI TİHA prototipi ile sürdürülüyor.

AKINCI TİHA'NIN SERİ ÜRETİMİ BAŞLADI

Bu yıl içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin seri üretim süreci de başladı. Seri üretim modelinin ilk uçağı olan ve entegrasyonu tamamlanan Bayraktar AKINCI S-1 ise geçtiğimiz günlerde test faaliyetlerini icra etmek üzere Çorlu'ya intikal etti.

DAHA BÜYÜK, DAHA GÜÇLÜ

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan, Ukrayna ve Katar'a da ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı stratejik görevler icra edecek.

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