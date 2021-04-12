Van Gölü fotoğrafı NASA’nın düzenlediği yarışmada finale kaldı
Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, NASA’nın düzenlediği yarışmada finale kaldı. İçişleri Bakanı Soylu, NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavisiyle, doğasıyla; sadece yeryüzünden görünen eşsizliğiyle değil aynı zamanda uzaydan görünen güzelliğiyle Van Gölü'müz, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı." ifadesini kullandı.
Yarışmanın yapıldığı internet sitesinin linkini ve "#VanGölünüOyla" etiketini paylaşan Soylu, Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.
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