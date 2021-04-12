12 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Van Gölü fotoğrafı NASA’nın düzenlediği yarışmada finale kaldı

Van Gölü fotoğrafı NASA’nın düzenlediği yarışmada finale kaldı

’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, ’nın düzenlediği yarışmada finale kaldı. İçişleri Bakanı Soylu, NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
ABONE OL
Van Gölü fotoğrafı NASA’nın düzenlediği yarışmada finale kaldı

İçişleri Bakanı , 'nın () düzenlediği "" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş fotoğrafı için destek istedi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavisiyle, doğasıyla; sadece yeryüzünden görünen eşsizliğiyle değil aynı zamanda uzaydan görünen güzelliğiyle Van Gölü'müz, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı." ifadesini kullandı.

Yarışmanın yapıldığı internet sitesinin linkini ve "#VanGölünüOyla" etiketini paylaşan Soylu, Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.

OYLAMAYA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA