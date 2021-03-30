Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma şoku! Merakla beklenen savunma yapıldı
Son dakika haberine göre Google’a Rekabet Kurumu’nca 21 Şubat 2019’da başlatılan soruşturma kapsamında sözlü savunma bugün saat 11:00’de başladı. Sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında online olarak yapıldı. Soruşturma, Google’ın genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiası, kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetini, rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı yönündeki iddialar kapsamında başlatılmıştı. Peki soruşturmada tespitler neler oldu? İşte haberin detayları...
Sözlü savunmada Google avukatları iddialara ilişkin soruları yanıtladı. Google avukatları, otel reklamlarının gösterilmesinin rakiplerinin tıklanma alma ihtimalini zayıflattığı ve bu sebeple de rekabeti kısıtlayıcı pazar kapanmaya yol açtığı iddiasına karşılık "Otel reklamları, rakiplerin görülebildiği ve trafik kazanabildiği bir reklam türüdür" şeklinde savunma yaptı. Avukatlar, rakiplerin bu yolla dışlanmasının söz konusu olmadığını ifade etti.
Google'ın "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığındaki çevrim içi olarak yapıldı.
YEREL ARAMA HİZMETİ VE KONAKLAMA FİYATLARI
Rekabet Kurulu 2019 yılında ön araştırma sonucunda Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma başlatmıştı. Google'ın kendi yerel arama hizmetini ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetini, rakiplerine kıyasla, konum ve görsel olarak daha avantajlı şekilde sunması ve diğer uygulamaları ile yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarındaki rekabeti bozmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ihlaline yol açıp açmadığı incelendi.
SORUŞTURMADA TESPİTLER NELER OLDU?
Ön soruşturma kapsamında tespit ve değerlendirmeler şöyle:
1-Hakkında soruşturma yürütülen Google'ın, genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu,
2-Google'ın kendi yerel arama hizmeti ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetine, genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak, rakiplerine kıyasla, avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetini zorlaştırdığı ve yerel arama hizmetleri ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarındaki rekabetin bozulmasına yol açarak 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği,
3-Bu nedenle Google'a, aynı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve para cezalarına ilişkin ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanması gerektiği,
4-Söz konusu ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için: Kurul tarafından Google'a verilecek makul bir içerisinde, Google'ın, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google'ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlaması,
Google'ın kendisine tanınan sürenin en geç bir ay öncesinde hazırladığı uyum tedbirlerini Kurum'a sunması, Google'ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kurum'a rapor sunması.yükümlülüklerinin getirilmesi gerektiği,
5-Google'a getirilen yükümlülüklerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmemesi durumunda Google'a günlük idari para cezası uygulanması gerektiği kanaat ve sonucuna ulaşıldı.