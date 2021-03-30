Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma şoku! Merakla beklenen savunma yapıldı

SORUŞTURMADA TESPİTLER NELER OLDU?

Ön soruşturma kapsamında tespit ve değerlendirmeler şöyle:

1-Hakkında soruşturma yürütülen Google'ın, genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu,

2-Google'ın kendi yerel arama hizmeti ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetine, genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak, rakiplerine kıyasla, avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetini zorlaştırdığı ve yerel arama hizmetleri ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarındaki rekabetin bozulmasına yol açarak 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği,

3-Bu nedenle Google'a, aynı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve para cezalarına ilişkin ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanması gerektiği,