TikTok 'challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun canına mal oldu
Son dakika haberine göre; TikTok gibi sosyal medya platformlarında popüler hale gelen 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki bir çocuğun canına mal oldu.
TikTok gibi sosyal medya platformlarında popüler hale gelen 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki bir çocuğun canına mal oldu.
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'Nefessiz kalma challenge'ı kapsamında bayılana kadar nefesini kesen gencin beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.
Ülke basınına konuşan acılı aile çocuklarının meydan okumanın bir parçası olarak kendisini bir ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştığını düşündüklerini açıkladı.