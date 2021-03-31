31 Mart 2021, Çarşamba
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TikTok 'challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun canına mal oldu

Son dakika haberine göre; gibi sosyal medya platformlarında popüler hale gelen 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki bir çocuğun canına mal oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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TikTok 'challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun canına mal oldu

gibi sosyal medya platformlarında popüler hale gelen 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki bir çocuğun canına mal oldu.

Sosyal medyadaki 'nefessiz kalma challenge'ı can almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda önce sonra 'da bu 'challenge' ölümlere neden olmuştu.

Son ölüm haberinin adresi ise oldu. ABD'nin eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki çocuk TikTok'ta popüler olan bu akımı denerken hayatın kaybetti.

Joshua Haileyesus isimli sosyal medya akımı kurbanının cansız bendeni ikiz kardeşi tarafından banyoda bulundu.

'Nefessiz kalma challenge'ı kapsamında bayılana kadar nefesini kesen gencin beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

Ülke basınına konuşan acılı aile çocuklarının meydan okumanın bir parçası olarak kendisini bir ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştığını düşündüklerini açıkladı.

Pek çok genç, , ve TikTok hesaplarının popülerliğini arttırmak için birbirinden farklı yöntemlere baş vuruyor.

Ancak, bazı durumlarda internette popüler olmaya çalışmanın sonucu ölümle bitiyor.

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