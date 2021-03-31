TikTok 'challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun canına mal oldu

Son ölüm haberinin adresi ise ABD oldu. ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki çocuk TikTok'ta popüler olan bu akımı denerken hayatın kaybetti.

Joshua Haileyesus isimli sosyal medya akımı kurbanının cansız bendeni ikiz kardeşi tarafından banyoda bulundu.