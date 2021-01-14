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BiP'e müthiş katılım: Son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı! | BiP nedir?

'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'e son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı katıldı. Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Turkcell olarak yıllardır 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' prensibi doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin veri tabanlarını ülkemizde kurduğumuz veri merkezlerimizde tutuyoruz" dedi. Tansuğ, "Kullanıcılarımızın hassasiyetlerini çok önemsiyor, onlardan gelen talepler doğrultusunda uygulamamızı daha da geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

TEKNOLOJİ AA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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BiP'e müthiş katılım: Son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı! | BiP nedir?

'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell mühendislerince geliştirilen 'nin yerli iletişim platformu BiP'e olan ilgi gün geçtikçe artıyor.

Kullanıcı verileri Turkcell'in ve 'daki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunan BiP, son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcıya ulaştı ve toplamda 60 milyondan fazla indirildi.

Kullanım oranı katlanarak artan uygulama, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, , 106 dilde anlık tercüme, kişiselleştirilmiş menü gibi rakiplerinden farklılaşan birçok özelliği kullanıcılara sunuyor. Ayrıca BiP'te masaüstü bilgisayar uygulamasından veya sadece bir internet tarayıcı üzerinden de mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme de yapılabiliyor.

UYGULAMA MARKETLERİNDE ÜST SIRADA
Son günlerde bireysel ve kurumsal kullanıcılardan gelen yoğun talebin ardından BiP, uygulama marketlerinde "Ücretsiz En Popüler" ve "Trend Olanlar" kategorisinde üst sıraya taşındı. BiP, 'da 50 milyonun üzerinde indirme ve 1 milyonun üzerinde kullanıcı yorumuna ulaştı.

ve 'de de en çok tercih edilen uygulamalar arasında üst sıralara yerleşen BiP, kullanıcılardan olumlu yorumlar alıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, operatör bağımsız 192 ülkede kullanıma sundukları BiP'in sadece Türkiye'de değil , , , 'da kullanıldığını, bu ülkelerde günlük 1,5 milyona yakın kullanıma ulaştıklarını ve bu durumdan ötürü büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Tansuğ, "Turkcell olarak yıllardır 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' prensibi doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin veri tabanlarını ülkemizde kurduğumuz veri merkezlerimizde tutuyoruz. Kullanıcılarımızın hassasiyetlerini çok önemsiyor, onlardan gelen talepler doğrultusunda uygulamamızı daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme ve sadeleşme ile kullanıcılarımız, hangi verilerin ne için kullanılacağına ilişkin daha net ve anlaşılır bir açıklamaya erişebilirler." ifadelerini kullandı.

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