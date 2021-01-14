BiP'e müthiş katılım: Son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı! | BiP nedir?

Tansuğ, "Turkcell olarak yıllardır 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' prensibi doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin veri tabanlarını ülkemizde kurduğumuz veri merkezlerimizde tutuyoruz. Kullanıcılarımızın hassasiyetlerini çok önemsiyor, onlardan gelen talepler doğrultusunda uygulamamızı daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme ve sadeleşme ile kullanıcılarımız, hangi verilerin ne için kullanılacağına ilişkin daha net ve anlaşılır bir açıklamaya erişebilirler." ifadelerini kullandı.

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