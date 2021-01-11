BiP ÖZELLİKLERİ NEDİR?

BiP uygulaması her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor. Mobil cihazların yanı sıra uzun süredir internet tarayıcıları üzerinden bilgisayarlarla sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunan BiP, yeni masaüstü uygulaması ile artık tarayıcı bağımsız olarak da çalışıyor. Tüm PC ve Mac bilgisayarlara indirilerek kolayca kurulabilen BiP Web masaüstü uygulaması sayesinde cep telefonu yanınızda olmasa bile iletişim kesintisiz sürdürülebiliyor. Üstelik BiP Web ile yine HD kalitede sesli ve görüntülü görüşme yapmak da mümkün.