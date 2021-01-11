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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri BiP kullanıcı sayısı artıyor! BiP uygulaması nasıl indirilir? BiP güvenilir mi? Kullanıcı sözleşmesi ve özellikleri... BiP kullanıcı sayısı artıyor! BiP uygulaması nasıl indirilir? BiP güvenilir mi? Kullanıcı sözleşmesi ve özellikleri... Türkiye'nin iletişim ve eğlence platformu BiP, WhatsApp'ın zorunlu kıldığı gizlilik sözleşmesinin ardından en çok indirilen uygulamalar arasında yer aldı. Cep telefonlarında kullanılan sohbet uygulamasının web sürümü de bulunuyor. Bip uygulamasına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, BiP uygulaması nasıl indirilir? BiP güvenilir mi? İşte BiP kullanıcı sözleşmesi ve özellikleri... Giriş Tarihi: 11.01.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 09:19
BiP uygulaması nasıl indirilir? Türk mühendisler tarafından geliştirilen iletişim ve eğlence platformu BiP ile ilgili araştırmalar sürüyor. WhatsApp'ın güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne tepki gösteren kullanıcılar, yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP'i tercih etmeye başladı. BiP uygulaması ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BiP uygulaması nasıl indirilir? BiP güvenilir mi? İşte BiP kullanıcı sözleşmesi ve özellikleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR BiP UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
BiP uygulaması, Google Play ve App Store uygulama mağazalarından kolaylıkla indirilebiliyor. Uygulama hem cep telefonunda, hem de web sürümünde kullanılabiliyor.
BiP GÜVENİLİR Mİ?
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, tüm iletişimin şifreli bir şekilde taşındığı BiP'in verileri, Turkcell'in Türkiye'deki veri merkezlerinde güvenle tutuluyor. Dünyanın 192 ülkesinde üstün mesajlaşma, HD sesli ve görüntülü arama özellikleriyle kesintisiz iletişim imkanı sunan BiP'teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile korunuyor.
BiP KULLANICI SAYISI ARTIYOR
Türk mühendislerinin geliştirdiği her şeyiyle Türkiye'nin uygulaması BiP'i dün 100 bin kişi cep telefonlarına yükledi. BiP'in indirilme sayısı ise şu ana kadar 52 milyonu aştı.
BiP ÖZELLİKLERİ NEDİR?
BiP uygulaması her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor. Mobil cihazların yanı sıra uzun süredir internet tarayıcıları üzerinden bilgisayarlarla sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunan BiP, yeni masaüstü uygulaması ile artık tarayıcı bağımsız olarak da çalışıyor. Tüm PC ve Mac bilgisayarlara indirilerek kolayca kurulabilen BiP Web masaüstü uygulaması sayesinde cep telefonu yanınızda olmasa bile iletişim kesintisiz sürdürülebiliyor. Üstelik BiP Web ile yine HD kalitede sesli ve görüntülü görüşme yapmak da mümkün.