Teyit.org'un yerli ve milli alerjisi! WhatsApp'ı övdü yerli Bip'i gömdü

WhatsApp'ın son güncellemesi tepki topladı, milyonlarca kişi verilerini riske atan WhatsApp'ı silip yerli uygulamalara yönelmeyi seçti.

Türkiye'nin günden güne büyüyen iletişim ve yaşam platformu BiP'e, dün açıklanan verilere 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı.

#WhatsAppSiliyoruz boykotu çığ gibi büyüyünce ve yerli uygulamalara talep artınca Teyit.org manipülatif verilerle WhatsApp'tan kaçışı önleme ve yerli uygulamaları karalama çabasına düştü. Teyit.Org, "Hangi mesajlaşma uygulaması kullanıcıdan hangi verileri istiyor?" adlı infografik çalışmasında her mesajlaşma uygulamasının erişim istediği rehber, fotoğraf, video ve ses verileri iznini sadece yerli uygulama Bip talep ediyor gibi gösterdi. Teyit.Org''un taraflı tutumuna vatandaşlar "Her uygulama benzer izinleri istiyor. Özellikle BİP'i kötülemek için hazırlanmış bir görsel olmuş." yorumuyla tepki gösterdi.

Uluslararası doğrulama kurumu "International Fact-Checking Network"'ün bu skandala dur demesi ve teyit'in sertifikasını iptal etmesi isteniyor.

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu veri paylaşımı' kararı tepki çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle başlatılan kampanyaya çok sayıda kişi katıldı.



Kısa sürede milyonlarca kullanıcı WhatsApp uygulamasını silerek yerli uygulamalara yöneldi.