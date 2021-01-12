WhatsApp sözleşmesini imzalayanlar dikkat! Uzman isim A Haber canlı yayınında tüm sorulara yanıt verdi

8 Şubat itibariyle uygulamaya geçmesi beklenen WhatsApp sözleşmesiyle neler değişecek? Sözleşmeyi kabul edenlerin vazgeçme ya da dava hakkı var mı? Zorunlu veri paylaşımı ne demek? WhatsApp bu sözleşmeyi Türkiye dışındaki ülkelerde de zorunlu tutabiliyor mu? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılana USMED İletişim Bölüm Başkanı Babacan Eyüp Başpınar yanıt verdi.

WhatsApp son güncellemesiyle yeni bir özelliği devreye sokarak gizlilik politikası ve hizmet şartları güncellendi. Böylelikle Facebook ile veri paylaşımını zorunlu hale getirdi. WhatsApp sözleşmesinin 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Peki sözleşmeyi kabul edenler ne yapacak? Sözleşmeden vazgeçmem WhatsApp'a dava açmak mümkün mü? Sözleşmeyle neler değişecek?

USMED İletişim Bölüm Başkanı Babacan Eyüp Başpınar A Haber'e konuştu:

"MAHREM BİLGİLERİMİZE ULAŞMAK İSTİYOR"

WhatsApp bilgilerimizi zaten anonim bir şekilde toplayıp satıyordu. 8 Şubat tarihindeki sözleşmeyle bunu kanuni bir zemine oturtmak istiyor. WhatsApp bu sözleşmeyi AB (Avrupa Birliği) ülkelerine dayatamıyor. Bu sözleşmeyle ilgili Facebook daha mahrem bilgilerimize WhatsApp aracılığıyla ulaşmak istiyor ve bunları şirketlere satarak daha fazla para kazanmak istiyorlar. Google reklam alanında WhatsApp ve Facebook'un çok çok önünde yer alıyor. Bu sözleşmeyle mahrem bilgilerimize ulaşım reklam potansiyelini artırıp rahatlıkla Google ile olan rekabette öne geçmeyi hedefliyorlar.

Şu anda uygulamayı indirirken bir sürü izin isteniyor, birçok uygulamada parmak izi, yüzü tanıması, bir yakınımızın TC kimlik nosu gibi birçok verimizi daha önce paylaştı. Şimdi WhatsApp bu sözleşmeyle bu bilgileri kullanmak istiyor.

"WHATSAPP SÖZLEŞMEDEN GERİ ADIM ATABİLİR"

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir WhatsApp ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirtti, yerli ve milli olan ULAK sisteminin kullanılmasını önerdi. WhatsApp kendisini bu ortamda tekel görüyor. 2 milyar kullanıcıya sahipler. Geçmişte Facebook verileri satmıştı. Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan bu kampanyayla WhatsApp'ın geri atması bekleniyor.

SÖZLEŞMEYİ KABUL EDENLER NE YAPMALI?

Sözleşmeyi kabul edenler yeniden uygulamayı silmeliler. Kabul edenlerin geçmişteki konuşmaları şirketlere satılacak mı orası belli değil? Bunu yapabilirler. Zaten bu bilgileri anonim olarak kullanıyorlardı.

Sözleşmeyle sadece değişen tek şey ismimizi verecek. Arkadaşınızla konuşurken giyim konuşuyorsanız o giysiye yönelik reklamları önünüze çıkaracaklar.

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