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Son dakika: YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube, Türkiye'ye temsilci atama sürecini başlatma kararı aldıklarını duyurdu. YouTube'dan yapılan açıklamada, "Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TEKNOLOJİ AA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Son dakika: YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan yapılan açıklamada ," (Türkiye'de) Yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullandı:

"YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube'un Türkiye'deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube'da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye'deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz".

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