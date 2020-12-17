17 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Dijital savaş derinleşiyor! ABD'den Google'a "tekelcilik" suçlaması

Dijital savaş derinleşiyor! ABD'den Google'a "tekelcilik" suçlaması

'de 10 eyaletin başsavcıları, reklam sektöründeki "rekabete aykırı pratikleri" nedeniyle şirketi aleyhine dava açtı.Google'dan ise "Mahkemede kendimizi güçlü bir şekilde savunacağız." açıklaması geldi.

TEKNOLOJİ AA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
ABONE OL
Dijital savaş derinleşiyor! ABD'den Google'a tekelcilik suçlaması

Teksas Başsavcısı Ken Paxton öncülüğünde Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, , Güney Dakota ve Utah başsavcılarının imzasıyla açıklan kamu davasında davacılar, 'ın reklamlarındaki "tekelci gücünü" kullanarak fiyatları kontrol ettiğini ve rekabeti engellediğini ileri sürdü.

GOOGLE'DAN "MAHKEMEDE KENDİMİZİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE SAVUNACAĞIZ" AÇIKLAMASI
, konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir deve dönüşen bu şirket gücünü piyasayı manipüle etmek, rekabeti yok etmek ve siz tüketicilere zarar vermek için kullanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Google ise yayımladığı açıklamada, Paxton'ın iddialarını "temelsiz" olarak niteleyerek, internet reklam fiyatlarının son 10 yılda düştüğünü, bunun rekabetçi bir piyasanın işareti olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Bu temelsiz iddialar karşısında mahkemede kendimizi güçlü şekilde savunacağız." ifadesine yer verildi.

Başsavcı Paxton, 'deki 50 eyalet ve bölge yönetiminin, Eylül 2019'da Google'ın iş pratiklerindeki tekelci yönelim olup olmadığını soruşturmak üzere kurduğu partiler üstü koalisyona öncülük etmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google kararı! Rekor ceza... SON DAKİKA: REKABET KURULU'NDAN GOOGLE KARARI! REKOR CEZA...
Trump'tan ABD'yi sallayan iddia: Facebook, Twitter ve Google Biden'ın yolsuzluklarını saklıyor TRUMP'TAN ABD'Yİ SALLAYAN İDDİA: FACEBOOK, TWİTTER VE GOOGLE BİDEN'IN YOLSUZLUKLARINI SAKLIYOR
Google 3 yıllık planını açıkladı! 1 milyar dolar ödeyecek GOOGLE 3 YILLIK PLANINI AÇIKLADI! 1 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA