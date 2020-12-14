P-72 Deniz Karakol Uçağı törenle hizmete başladı

MAVİ VATAN'DA TÜRK DONANMASININ GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

9 saate kadar havada kalabilecek P-72 deniz karakol uçağı, keşif gözetleme ve denizaltı savunma harbi görevlerini icra edecek. Uçak üzerinde bulunan denizaltıları tespit etmekte kullanılan akustik ve manyetik algılayıcılar sayesinde tespit edilen denizaltılar, uçakta bulunan torpidolarla imha edilebilecek. Uçakta ayrıca tehditli ortamda görev yapabilmesi amacı ile elektronik karıştırıcıyı önleyici ve güdümlü mermi tehdidine yönelik kendini koruma sistemi mevcut. Keşif gözetleme amacı ile radar ve elektro optik kamera sistemleri de bulunan P-72 uçağı, Mavi Vatan'ın taktik deniz resminin oluşturulmasına katkı sağlayacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen ilk P-72 deniz karakol uçağı, 8 bin 300 kilometreden fazla kıyı şeridine sahip mavi vatanın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olacak. Proje kapsamında 2 uçağın daha 2021 yılında hizmete alınması hedefleniyor.



