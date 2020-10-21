21 Ekim 2020, Çarşamba
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Yerli sistemler TSK'nın hizmetine girdi!

Başkanı İsmail Demir, Güneş Enerjili Yerli Kamera Sistemi (GÜKAS) ile yenilenebilir enerjiye dayalı hibrit güç destek ünitelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () kullanımına sunulduğunu açıkladı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 21.10.2020
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Yerli sistemler TSK'nın hizmetine girdi!

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Modüler Üs Bölgeleri'ne kazandırılan yeni teknolojilerin, Mehmetçiğe terörle mücadelede avantaj sağladığını belirtti.

Yerli sistemler TSK'nın hizmetine girdi!

Demir, "Bu kapsamda yenilenebilir enerji beslemeli taşınabilir gözetleme ve görüntü aktarma, mobil enerji üretim ve depolama sistemleri TSK'nın kullanımına sunuldu.

Yerli sistemler TSK'nın hizmetine girdi!

Güneş Enerjili Yerli Kamera Sistemi (GÜKAS) ile ulaşımı güç bölgelere yönelik gözetleme artırılıyor.

Yerli sistemler TSK'nın hizmetine girdi!

Hareket tespit özelliğine sahip sistem, ilave enerji kaynağına gerek duymadan 15 kilometreye kadar kablosuz görüntü aktarıyor ve elektronik karıştırmaya karşı programlanabiliyor.

Yerli sistemler TSK'nın hizmetine girdi!

Üs bölgelerine kazandırılan bir diğer sistem olan yenilenebilir enerjiye dayalı hibrit güç destek üniteleri sayesinde de, üs bölgelerindeki drone, telsiz, batarya ve optik sistemlerinin güç ihtiyaçları kesintisiz şekilde sağlanabiliyor" dedi.

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