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ABD yönetiminden Google'a dava

'de uzun süredir , Facebook ve Twitter gibi internet şirketlerinin piyasayı tekelleştirmesi ve ellerindeki gücü kullanma alanları tartışılıyordu. ABD hükümeti, teknoloji firması Google'a karşı "" kapsamında dava açtı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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ABD yönetiminden Google'a dava

ABD Adalet Bakanlığı ve 11 Cumhuriyetçi eyalet yönetimi, Washington DC Federal Mahkemesinde Google'a dava açtı.

"Tekelcilikle Mücadele Kanunu" kapsamında açılan davada Google, online arama piyasasındaki hakimiyetini rakiplerini saf dışı bırakmak için kullanmakla suçlanıyor.

Dava dilekçesinde Google için herhangi bir ceza talebine yer verilmezken, Adalet Bakanlığının Google'ı bazı operasyonlarını satmaya zorlayabileceği belirtiliyor.

ABD'de uzun süredir Google, Facebook ve Twitter gibi internet şirketlerinin piyasayı tekelleştirmesi ve ellerindeki gücü kullanma alanları tartışılıyordu.

Amazon, Google, Facebook ve Apple'ın üst yöneticileri, 29 Temmuz'da, endüstri içindeki tekelleşme iddiaları ve pazar uygulamaları hakkında ABD Kongresinde ifade vermişti.

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