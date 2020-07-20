Açıklamada, görüşlerine yer verilen Demir, EHKET'in TSK'ya ilk teslimatının yapılmasının yanı sıra yurt dışına da ihraç edilmeye başlandığını bildirdi.

Demir, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. O günlerde yerli ve milli savunma sanayisinin ne kadar elzem olduğu bir kez daha görülmüş ve bu anlamda önemli adımlar atılmıştır. ASELSAN'ın kurulması ve yerli telsizlerin üretilmesi savunma sanayimizin önemli dönüm noktalarından biridir. Savunma sanayimiz o günlerden bu günlere çok farklı bir seviyeye geldi. Yeni teknolojilerle güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ASELSAN da son olarak EHKET telsizlerini geliştirdi."