19 Temmuz 2020, Pazar
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TUSAŞ'tan 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı! Büyük heyecan yarattı

Son dakika haberi...  ve  () milli muharip uçakla ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "F-16 uçaklarının yerine entegre etmeyi planladığımız MMU projemiz için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gururu olacak yerli ve modern gücü, gökyüzüne taşımak için sabırsızlanıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

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TUSAŞ'tan 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı! Büyük heyecan yarattı

Türk İHA ve SİHA'larının başarılı operasyonlarıyla TSK'ya güç katmasının ardından gözler "Milli Muharip Uçak' projesine çevrildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

TUSAŞtan Milli Muharip Uçak paylaşımı! Büyük heyecan yarattı TUSAŞ'TAN 'MİLLİ MUHARİP UÇAK' PAYLAŞIMI! BÜYÜK HEYECAN YARATTI

"GÖKYÜZÜNE TAŞIMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "F-16 uçaklarının yerine entegre etmeyi planladığımız MMU projemiz için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gururu olacak yerli ve modern gücü, gökyüzüne taşımak için sabırsızlanıyoruz" denildi.

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