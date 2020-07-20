Uzmandan Türkiye için uyarı! Hackerlar Çarşamba günü saldırıyor

Siber güvenlik dünyasının her günü bir diğer günden farklı olsa da WatchGuard Tehdit Laboratuvarı'na göre, hackerler belirli günlere özellikle yoğunlaşıyor. Hackerlerin en çok hangi gün saldırı gerçekleştirdiği, şirketlere en çok hangi saldırı türünü gerçekleştirdiğinin şirketler ve çalışanları için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yusuf Evmez, Türkiye'de özellikle Çarşamba günlerinin hackerler için çok yoğun geçtiğini ve kötü amaçlı yazılım saldırılarının en çok o gün gerçekleştirdiklerinin altını çiziyor.