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Milli Savunma Bakanlığı'ndan tanker uçak paylaşımı

'ndan () Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tanker uçaklarla ilgili paylaşım yapıldı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan tanker uçak paylaşımı

MSB'den yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından tanker uçak paylaşımı |Video MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN TANKER UÇAK PAYLAŞIMI |VİDEO

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