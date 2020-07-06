Milli Savunma Bakanlığı'ndan tanker uçak paylaşımı

MSB'den yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor" denildi.

Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor.#MSB #TSK #HvKK pic.twitter.com/FPDRBSAOSH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2020