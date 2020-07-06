F35 maketi yapan Hakkarili genç Savaş Tatlı Teknofest’e davet edildi

Koca, "Savaş kardeşimize Bakanımızın ve valimizin selamlarını getirdik. Bakanımız bu konuda tüm destekleri sunacaklarını bize bildirdi ve kendisini Teknofest'e davet etti. Tatlı'ya çalışmasında donanım ve eğitim desteği vereceğiz. Bunun için gerekli kurumlar ve üniversite ile görüştük. İnşallah Teknofest'e yaptığımız maket uçakla katılacağız. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.