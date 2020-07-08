Facebook nefret söylemi ve yanlış haberle mücadelede başarısız
Facebook, nefret söylemi ve yanlış haberle mücadele projesinde başarısız kaldı. İki yıl süren denetleme sonucu hazırlanan 100 sayfalık raporda, Facebook'un yavaş davrandığı vurgulandı.
Sosyal medya sitesi Facebook'un nefret söylemi ve yanlış haberle mücadelede çok tepkisel ve yavaş kaldığı bildirildi.
Şirket tarafından tutulan bağımsız denetçiler, Facebook'un insan hakları sorunlarını ele alış biçimini değerlendiren bir rapor hazırladı.
100 SAYFALIK RAPOR HAZIRLANDI
İki yıl süren denetleme sonucu hazırlanan 100 sayfalık raporda, Facebook'un nefret söylemi, seçmenlerin sindirilmesi ve diğer sorunlu içeriklerin yönetiminde çok tepkisel ve yavaş davrandığı vurgulandı.
Raporda, sitede paylaşılan bazı içeriklerin yol açtığı zararı önleme konusunda şirketin çabalarının yetersiz olduğuna dikkat çekilerek, "Maalesef, Facebook'un insan haklarına yaklaşımı çok tepkisel ve bölük pörçük." ifadesine yer verildi.
MÜSLÜMANLAR VE YAHUDİLERİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI...
Denetçiler ayrıca, Facebook'un, Müslümanlar ve Yahudilerin karşı karşıya kaldığı örgütlü nefretle mücadeleye daha fazla yatırım yapmadığı için kusurlu bulunduğunu kaydetti.
Raporda, insan hakları örgütlerindeki birçok kişinin yıllardır ayrımcılığa karşı mücadele edilmesi ve ifade özgürlüğü gibi konularda Facebook'tan daha fazla çaba talep ettikleri ancak ümitlerini kaybetmiş ve usanmış oldukları ifade edildi.
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