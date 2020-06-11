11 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Amazon'dan karar! 1 yıl yasakladı

Amazon'dan karar! 1 yıl yasakladı

merkezli bir e-ticaret ve bulut bilişim şirketi , kendi geliştirdiği yüz tanıma yazılımı "Rekognition" programını polisin kullanmasını bir yıl süreyle yasakladı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
ABONE OL
AMAZON'DAN KARAR! 1 YIL YASAKLADI
açıklamasında bu kararın, Kongresi'ne bu gelişmiş teknolojinin kullanımına ilişkin kuralları belirlemesi için zaman vermek için alındığı belirtildi.

Açıklamada şirket olarak, hükümetlerin yüz tanıma teknolojisinin "etik kullanımı kontrol edebilmek" için daha güçlü düzenlemeler yapmaları gerektiğini savundukları belirtilerek, "Kongre bu zorluğu üstlenmeye hazır görünüyor, istenildiği takdirde bu konuda yardım etmeye hazırız" denildi.
ABD merkezli teknoloji şirketi de (International Business Machines Corp.), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "insan hakları kaygıları" nedeniyle "yüz tanıma teknolojisi" işini bırakacağını açıkladı.


IBM'in mektubunda yüz tanım teknolojisi işinin, yüz tanıma sistemlerinin kitlesel gözetleme işlerinde kullanılarak insan haklarının ihlal edilmesine neden olabileceği gerekçesiyle bırakılacağı vurgulandı.

IBM'in CEO'su Arvind Krishna, "IBM bundan sonra, genel amaçlı IBM yüz tanıma ya da yüz analizi yapan yazılım hizmeti vermeyecek" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Nüfuz Edici Bomba teslimatları devam ediyor | Video SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI İSMAİL DEMİR: NÜFUZ EDİCİ BOMBA TESLİMATLARI DEVAM EDİYOR | VİDEO
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Nüfuz Edici Bomba teslimatları devam ediyor | Video

DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA