Amazon'dan karar! 1 yıl yasakladı
ABD merkezli bir e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, kendi geliştirdiği yüz tanıma yazılımı "Rekognition" programını polisin kullanmasını bir yıl süreyle yasakladı.
Açıklamada şirket olarak, hükümetlerin yüz tanıma teknolojisinin "etik kullanımı kontrol edebilmek" için daha güçlü düzenlemeler yapmaları gerektiğini savundukları belirtilerek, "Kongre bu zorluğu üstlenmeye hazır görünüyor, istenildiği takdirde bu konuda yardım etmeye hazırız" denildi.
ABD merkezli teknoloji şirketi IBM de (International Business Machines Corp.), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "insan hakları kaygıları" nedeniyle "yüz tanıma teknolojisi" işini bırakacağını açıkladı.
IBM'in mektubunda yüz tanım teknolojisi işinin, yüz tanıma sistemlerinin kitlesel gözetleme işlerinde kullanılarak insan haklarının ihlal edilmesine neden olabileceği gerekçesiyle bırakılacağı vurgulandı.
IBM'in CEO'su Arvind Krishna, "IBM bundan sonra, genel amaçlı IBM yüz tanıma ya da yüz analizi yapan yazılım hizmeti vermeyecek" dedi.
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